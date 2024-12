След разбилия се самолет в Южна Корея: Още 2 сериозни инцидента в Канада и Норвегия (ВИДЕА)

След като тази сутрин, 29 декември, пътнически самолет на нискотарифната авиокомпания Jeju Air, летящ по маршрут от тайландската столица Банкок до международното летище в Муан, Южна Корея, излезе от пистата при приземяването си, вряза се в бетонна стена и се разби, убивайки десетки души, още два инцидента със самолети се случиха в рамките на часове за денонощие. Единият от тях стана в Канада със самолет на Air Canada, а другият - с машина на норвежката авиокомпания KLM. Самолет се разби в Южна Корея, десетки са загинали (ВИДЕО)*

В Канада полет 2259 на канадските авиолинии направи аварийно кацане на летище Халифакс в Нова Скотия, Канада. Авиолайнерът е изпълнявал полет от Сейнт Джонс (провинция Нюфаундленд и Лабрадор). По предварителна информация аварийното кацане е станало заради проблеми с колесника като част от борда на самолета се е запалила, информира CBS News.

При кацане крилото на самолета се е ударило в пистата, което е довело до пожар. Всички пътници и членове на екипажа са успели да се евакуират, няма жертви и ранени в резултат на инцидента.

Същевременно Боинг 737 на норвежкия авиопревозвач KLM е имал проблем в небето над норвежката столица Осло и е направил аварийно кацане на летище Oslo Torp Sandefjord.

Самолетът е изпълнявал полет KL1204 от Осло до Амстердам на 28 декември вечерта. Той е излетял от друго летище в норвежката столица - Гардермоен. Малко след излитането обаче една от хидравличните системи на лайнера се е повредила, поради което екипажът решил да се върне в Осло и да кацне на друго летище.

