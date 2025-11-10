След три седмици в затвора: Никола Саркози излиза на свобода

Никола Саркози излезе от затвора. Апелативният съд в Париж разпореди освобождаването му. Бившият френски президент беше осъден на 5 години затвор и прекара там 20 дни след осъждането му по делото за Либия. Сега той е поставен под съдебен контрол. При разглеждането на молбата му прокуратурата поиска освобождаването от затвора под съдебен контрол на бившия президент, който се яви по видеоконферентна връзка от затвора "Ла Санте".

Съдът му наложи разширена "забрана за контакт", по-специално с министъра на правосъдието Жерал Дарманен, и за напускане на националната територия.

Саркози беше признат за виновен в престъпен заговор, свързан с опити за набиране на средства за кампанията му през 2007 г. от режима на покойния либийски лидер Муамар Кадафи.

Съдът постанови незабавно изпълнение на наказанието заради "изключителната сериозност" на деянието.

Той беше оправдан по останалите обвинения, включително за корупция и незаконно финансиране, но делото за заговора доведе до първото реално лишаване от свобода на бивш френски държавен глава.