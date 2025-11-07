Радев призова за освобождаването на Никола Саркози от затвора

Президентът Румен Радев отправи публичен призив за освобождаването на бившия френски държавен глава Никола Саркози. Това съобщи БТА, уточнявайки, че Радев е направил изявлението си по време на церемония, на която връчи почетен знак на Антъни Лейдън – посланик на Великобритания в Либия в периода 2002–2006 г., отличен за заслугите си към освобождаването на българските медици.

Държавният глава е изразил признателност към Саркози и съпругата му за личната им ангажираност в кампанията за освобождаването на медицинските сестри от либийските затвори. Радев е подчертал, че френският президент е изиграл решаваща роля в дипломатическите усилия на Париж, които допринесоха за края на драмата с медиците през 2007 г.

Президентът е заявил, че подкрепя позициите на своите предшественици Петър Стоянов и Георги Първанов, както и на други български политици, които вече изразиха солидарност с искането Саркози да бъде освободен. Радев е отправил апел и към европейските държавници и общественици да подкрепят инициативата.

Бившият френски президент Никола Саркози влезе в затвора в края на октомври, след като бе осъден на пет години лишаване от свобода.