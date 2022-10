След успешен украински удар по Руския черноморски флот: Русия обяви край на сделката за украинското зърно

С краткото съобщение е потвърдено, че тази сутрин е извършена успешно украинска атака (с дронове) срещу няколко руски кораба, намиращи се в пристанището на Севастопол. Руската версия е, че са ударени "кораби от Черноморския флот и граждански плавателни съдове", обезпечаващи сигурността и осигуряващи безопасния износ на зърно от Украйна през Черно море. Атаката била извършена "с помощта на британски специалисти". Според украинските данни обаче специално е ударен вторият най-голям руски военен кораб в Черноморския флот след злополучно потъналия отново след украинска атака крайцер "Москва" - "Адмирал Макаров". Именно от "Адмирал Макаров" бяха изстреляни крилати ракети "Калибър", които убиха 27 души в украинския град Виница: Ужасът от руския ракетен удар срещу Виница - запечатан на ВИДЕО

However, the information needs additional verification. The Russians completely blocked the entrance to Sevastopol Bay. Video from a surveillance camera shows a very powerful explosion in the area of ​​the ship parking area.

По-късно беше съобщено, че Русия официално е уведомила генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за решението си да не спазва повече сделката за износ на украинско зърно.

Моментално последваха дипломатически реакции от украинска страна. "Предупредихме за намеренията на Москва да съсипе Черноморската инициатива (за износ на зърно). Сега Москва използва фалшив претекст да блокира зеления коридор, който осигурява храна за милиони хора. Призовавам всички държави да спрат "Игрите на глада", разигравани от Русия и да я задължат да изпълнява задълженията си" - това написа в Twitter украинският външен министър Дмитро Кулеба.

We have warned of Russia’s plans to ruin the Black Sea Grain Initiative. Now Moscow uses a false pretext to block the grain corridor which ensures food security for millions of people. I call on all states to demand Russia to stop its hunger games and recommit to its obligations.