Словакия може да стане добро място за гигафабрики с изкуствен интелект

Словакия в бъдеще може да стане "добро място за гигафабрики за изкуствен интелект", заяви словашкият президент Петер Пелегрини. На днешната среща на високо равнище на групата "Арайолуш" в Талин той ще обсъди ползите от изкуствения интелект с колегите си от десет други страни членки на ЕС.

"Бих искал да се фокусирам върху четирите основни теми, като първата е намирането на правилното равнище на регулации, защото вярвам, че прекалените регулации убиват иновациите. Втората тема е скорошното прилагане, защото светът се променя много бързо и Европа трябва да се променя много по-бързо, отколкото сега, за да бъде конкурентоспособна", заяви Пелегрини, цитиран от словашката новинарска агенция ТАСР.

"Разбира се, третата тема е образованието, защото трябва да образоваме не само младото поколение, но и учителите, както и по-старото поколение, защото сме изправени пред истинска революция. Четвъртата тема включва енергийните източници, защото изкуственият интелект се нуждае от много енергия. Това е една от силните страни на Словакия като страна с няколко АЕЦ", заяви словашкият държавен глава.

На днешната среща с домакин Алар Карис, президент на Естония, ще присъстват президентите на Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Полша, Португалия и Словения.

Групата "Арайолуш" е неформален политически форум на президентите на няколко страни членки на ЕС. Името му идва от португалския град Арайолуш, където през 2003 г. се проведе първата среща. Словакия беше представена за първи път по време на срещата на групата през 2022 г. от тогавашния президент Зузана Чапутова.

