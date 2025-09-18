Войната в Украйна:

За дийпфейк снимки и видеа: Въведоха до 5 години затвор в европейска страна

Италианският парламент одобри нов рамков закон за изкуствения интелект, който предвижда разпространението на изображения или видеоклипове, създадени с помощта на изкуствен интелект, без съгласието на изобразените лица да се наказва с до пет години затвор, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Мярката, подкрепена от двете камари на парламента, включително с окончателен вот снощи със 77 гласа "За" срещу 55 "против" в Сената, е насочена към физически лица и компании, които разпространяват без разрешение снимки или видеоклипове, създадени с помощта на изкуствен интелект.

В случаите на така наречените "дийпфейкове" може да изглежда, че някой е казал или направил нещо, което всъщност никога не е правил.

Законодателите предприеха действия след поредица от неотдавнашни случаи, свързани с порнографски видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, в които жертви често бяха жени, включително публични личности.

Според власти Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка, включваща новите насоки на блока за изкуствения интелект.

Законът определя общите принципи за използването на изкуствен интелект и възлага на правителството да изготви подробни правила за използването на системи за изкуствен интелект.

