Соловьов с рецепта какво да се прави с пленени кораби от руския сенчест флот (ВИДЕО)

19 януари 2026, 17:52 часа 240 прочитания 0 коментара
"Трябва да определим нещо за себе си много строго и специално. Да кажем, това е наш кораб. Те са го заловили. И ние го удряме с торпедо". Това избълва от своя телевизионен ефир руският тв водещ Владимир Соловьов, който чупи нови висоти на тъпомера на кремълската пропаганда. Соловьов отдавна е в списъка на ЕС със санкционирани руснаци, активно помагащи на режима на руския диктатор Владимир Путин да оцелява с купища лъжи.

Соловьов говори по темата със засилените вече мерки срещу корабите от т.нар. руски сенчест флот - все по-често такива кораби биват залавяни от западни държави - ОЩЕ:

"Корабът си е наш. Нехуманно е, жестоко и ужасно. Първо, махнете екипажа. И да сме наясно - не може всеки да го взема (кораба)", заключи Соловьов.

Ивайло Ачев
