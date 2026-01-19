Соловьов с рецепта какво да се прави с пленени кораби от руския сенчест флот (ВИДЕО)

"Трябва да определим нещо за себе си много строго и специално. Да кажем, това е наш кораб. Те са го заловили. И ние го удряме с торпедо". Това избълва от своя телевизионен ефир руският тв водещ Владимир Соловьов, който чупи нови висоти на тъпомера на кремълската пропаганда. Соловьов отдавна е в списъка на ЕС със санкционирани руснаци, активно помагащи на режима на руския диктатор Владимир Путин да оцелява с купища лъжи.
Соловьов говори по темата със засилените вече мерки срещу корабите от т.нар. руски сенчест флот - все по-често такива кораби биват залавяни от западни държави - ОЩЕ:
"Корабът си е наш. Нехуманно е, жестоко и ужасно. Първо, махнете екипажа. И да сме наясно - не може всеки да го взема (кораба)", заключи Соловьов.
Solovyov called for sinking their own shadow fleet tankers with torpedoes if there is a threat of capture - on the principle of "if I can’t have it, no one can."— WarTranslated (@wartranslated) January 19, 2026
But they shouldn’t stop there and should also destroy their own ammunition depots, oil refineries, terminals, and… pic.twitter.com/HeXnR43nUm