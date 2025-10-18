Спрях войната между Армения и Азербайджан: Тръмп се хвали, но не е съвсем вярно

Армения е готова "още утре" да парафира и подпише мирен договор с Азербайджан, обаче има една пречка - конституцията на страната. Обяснение пред Deutsche Welle даде арменският външен министър Арарат Мирзоян. Той подчерта - Азербайджан иска промяна в арменската конституция, преди договорът да бъде подписан.

Промяна в арменската конституция

Защо Баку иска промяна? Защото, според Азербайджан, в сегашната арменска конституция все още има текстове, които предполагат териториални претенции от арменска страна. Мирзоян обаче настоява, че това са "глупости" - в арменската конституция само се споменавала Декларацията за независимост на Армения, а няма цитати от нея, което означава, че няма правна сила в конституцията.

Ереван настоява, че въпросът е измислен, докато Баку го е направил предварително условие, да да има договор за мир. Армения вече работи по нова конституция, но референдумът за нея няма да се проведе преди изборите догодина.

Членство на Армения в ЕС

Освен това, Мирзоян заяви, че страната може да подаде заявление за присъединяване към Европейския съюз още следващия месец, въпреки че това може да се случи и следващата година. "Не мога да кажа точно кога ще кандидатстваме. Може би следващия месец или може би следващата година. Зависи от много фактори", каза той.

Мирзоян подчерта, че нов закон, приет в Армения, задължава правителството да работи за членство в ЕС, което отбелязва официална промяна във външната политика - нещо, което предизвика нов натиск от Русия, откъдето заявиха, че не може хем в ЕС, хем в Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) е несъвместимо. Руският вицепремиер Алексей Оверчук нарече решението на Армения началото на излизане от ЕАЕС. Иначе Мирзоян подчерта постигнатия напредък в отношенията между ЕС и Армения, посочвайки Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство и текущия диалог за либерализиране на визовия режим. В ход са преговори по допълнителни споразумения, като се очаква нова пътна карта за партньорство да бъде подписана в рамките на следващите три месеца.

