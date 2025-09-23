Срещу ислямизация на Германия: Свързвано с крайната десница в Австрия издание търси за съюзник еврейска платформа

Мюсюлманите ще станат мнозинство в Германия до 2050 г., съобщава австрийското издание eXXpress, позовавайки се на нова статистика. В материала се отбелязва, че 2024 г. е била рекордна година за натурализация в страната. Авторите на статията се опасяват, че ислямистите, които поставят религиозните заповеди над местните закони, подкопават свободата на германското общество.

Какво издание е eXXpress? То самото се определя за буржоазно-либерална дигитална среда за политика и бизнес. Но Статия в австрийския ежедневник Der Standard представя EXXpress като "консервативна платформа", описва изпълтения директор Ева Хиблингер-Шютц като близка до Народната партия, а главния редактор Рихард Шмит като поддръжник на крайнодясната Партия на свободата. Ева Шютц е работила в офиса на бившия финансов министър Хартвиг ​​Льогер (AWP) и е била назначена в надзорния съвет на държавната компания ÖBB Rail Cargo по време на управлението на Себастиан Курц. Освен това съпругът ѝ Александър Шютц, който е бил в надзорния съвет на Deutsche Bank от 2017 до 2021 г., е основен дарител на Народната партия. А Шмит има тесни връзки с Хайнц-Кристиан Щрахе, който се прочу със скандала "Ибисагейт", с която политическата кариера на Курц на практика приключи, поне засега - Още: Край на разследването срещу Щрахе за злоупотреба с власт

Рекордни нива на натурализация, облекчени правила за издаване на паспорти – Германия рискува да се превърне в страна с ислямско мнозинство до 2050 г. Какво стои зад това тревожно твърдение?

Германия може да има мюсюлманско мнозинство до 2050 г. В страната бушува дебат между чувството за сигурност, интеграцията и темпото на натурализация. Данни: през 2024 г. са регистрирани рекорден брой случаи на натурализация – 291 955, което е с 46% повече от предходната година. Повече от една четвърт от тези случаи (28%) са свързани със сирийски граждани. Този въпрос се е превърнал в основен приоритет, което е отразено в статистиката.

Законът за натурализацията в Германия

Закон, който ускорява процеса: На 27 юни 2024 г. влезе в сила актуализиран закон за гражданството – бежанците могат да получат гражданство в рамките на 5 години или дори в рамките на 3 години, ако демонстрират изключителни постижения в интеграцията. По принцип е разрешено да имат повече от едно гражданство. Това ускорява процеса и засилва дебата.

Коментар във Welt включва следното твърдение: "Има проучвания, които предполагат, че Германия ще има ислямско мнозинство до 2050 г." Тази теория на Филип Пайман Енгел, главен редактор на Jüdische Allgemeine (това издание съществува от 1946 година и е известен като "Вестникът на евреите в Германия"), допълнително подхранва дебата за натурализацията и интеграцията.

Опасностите от ислямизма

В крайна сметка не става въпрос толкова за проценти, колкото за принципи. Ислямизмът – политическият ислям, който поставя религиозните предписания най-високо – създава паралелни общества, подхранва антисемитизъм, оказва натиск върху жените и момичетата, насърчава враждебността към хомосексуалните и се опитва да сплаши учители, власти и медии, за да ги накара да замълчат. Към това се добавят непрозрачното финансиране, чуждестранните мрежи за влияние и проповедниците, които открито отхвърлят интеграцията. Както показа опитът на Европа през последните години, подобни рискове, дори без демографско мнозинство, причиняват значителна вреда на свободата. Това не означава, че трябва да гледаме на всички мюсюлмани с подозрение - много от тях самите са първите жертви на ислямистките структури. Но тези, които омаловажават опасностите от ислямизма, бъркат толерантността с наивността.

Приемане на превенцията сериозно

Теорията за ислямското мнозинство трябва да се приема като предупреждение: ако държавата и обществото не предприемат ясни мерки сега, ще се затвърдят структури, които ще бъдат практически невъзможни за промяна утре. Необходими са силна доминираща култура, прозрачност на чуждестранните финансови потоци, последователно използване на немския език в публичните институции, квалифицирани имами, нулева толерантност към сдружения и организации, които разпространяват ислямистка идеология, и последователно спазване на върховенството на закона, дори до степен на депортиране в случаи на тежки престъпления.

Животът на евреите, правата на жените и общата сигурност трябва да бъдат видимо защитени. Интеграцията е едновременно предложение и задължение; тези, които отхвърлят нашите ценности, не трябва да бъдат привилегировани.

Източник: eXXpress Превод: Ганчо Каменарски