"Стабилността не е даденост": Шефът на БНБ отказа да е служебен премиер

Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев заяви в интервю за БТА, че не би приел да бъде служебен премиер, тъй като това би поставило под съмнение независимостта на националната банка. "В условията на продължителна политическа нестабилност устойчивостта на държавата зависи от стабилното функциониране на основните публични институции", заяви Димитър Радев.

По думите му централната банка има ключова роля за поддържането на икономическата и финансовата стабилност, включително в периоди на тежки политически кризи. Той отбеляза още, че перспективата за присъединяване към еврозоната създава по-строга и предвидима рамка за икономическо управление и се оценява положително от финансовите пазари.

В интервюто Радев коментира и въпроса за удължаването на бюджета, като посочи, че при настоящите условия това е „най-адекватният възможен вариант“, тъй като позволява поддържане на фискална дисциплина и запазване на относителна икономическа стабилност.

Интервюто

"Държавата не се изчерпва с рамките на конкретни управленски мандати. Нейната устойчивост се основава на функционирането на основните публични институции. Когато те действат стабилно и предвидимо, дори значителни политически кризи могат да бъдат преодолени без съществени икономически сътресения. Настоящата ситуация представлява тест за институционалната рамка, която продължава да има определени дефицити, но съм убеден, че БНБ е ключова институция с капацитета да го издържи", казва Радев.

Хората често свързват политическата нестабилност с икономически риск. Основателно ли е това?

Димитър Радев: Не автоматично. Истинският риск възниква, когато политическата нестабилност се съчетае с липса на отговорни и последователни решения. В нашия случай проблемът не е в правилата, а в непоследователното им прилагане. Това отново подчертава значението на институциите и на способността на политическата класа да изгради устойчива и предвидима институционална рамка.

Каква е ролята на централната банка в подобна ситуация?

Димитър Радев: Ролята на централната банка е да осигурява стабилност и предвидимост, дори когато политическата среда е нестабилна. Ние не се намесваме в политическия процес, но гарантираме, че фундаментите - паричната система, банковият сектор и доверието на гражданите и бизнеса в тях - остават стабилни. Това е нашият начин да се поддържа относително спокойствие в периоди на повишена несигурност.

Влизането в еврозоната променя ли нещата?

Димитър Радев: Определено. Еврозоната ограничава пространството за политически и икономически импровизации и изисква по-висока степен на дисциплина. Това намалява ефекта от вътрешнополитическите колебания и глобалната несигурност, като същевременно създава по-ясна и предвидима институционална рамка за икономическо управление.

Удължаването на бюджета често се възприема като слабост. Как гледате на това?

Димитър Радев: Отсъствието на редовен бюджет не е желано, но в конкретната ситуация това е най-адекватният възможен вариант. Той позволява запазване на относителна фискална дисциплина в условията на политическа турбулентност. Бюджетът следва да служи на стабилността и устойчивостта на държавата, а не на краткосрочни политически цели.

Могат ли институциите да компенсират липсата на политическа стабилност?

Димитър Радев: До известна степен – да. Те могат да осигурят време и относително спокойствие, но не могат да заменят политическата отговорност. В крайна сметка стратегическите решения трябва да се вземат от онези, на които обществото е възложило тази роля.

Съгласно Конституцията Вие сте сред възможните служебни министър-председатели. Бихте ли приели?

Димитър Радев: Категорично не. Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим.

Как финансовите пазари гледат на България в настоящата ситуация?

Димитър Радев: Финансовите пазари са прагматични. Те оценяват дали има ясни правила, дали институциите функционират ефективно и дали стратегическата посока е убедителна. Перспективата за членство в еврозоната има ясно положителен ефект в това отношение, независимо от текущите вътрешнополитически предизвикателства.

Какъв е по-широкият извод от случващото се днес?

Димитър Радев: Стабилността не е даденост. Тя се поддържа чрез дисциплина, силни институции и дългосрочно мислене. Когато тези елементи отсъстват, цената в крайна сметка се заплаща от цялото общество.