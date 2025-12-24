Любовна песен с друго послание: Проф. Павлов за междувоенен хит, с който възпяват Българската армия в Македония и днес (ВИДЕО)

Любовна песен, която е била хит между двете световни войни, днес продължава да има тайно значение в Северна Македония. За това разказа пред Actualno.com историкът проф. Пламен Павлов. Той поясни, че въпросният шлагер възпява Българската армия и до днес. Песента е позната и в България, като жанрът й е стара градска песен и може да бъде намерена под заглавието "Минаха години" или "Чакам те да дойдеш".

"Минаха години без да те забравя аз, чакам те да дойдеш, чакам те с буйна страст" - този някогашен хит от времето между двете световни войни се изпълнява много често в полуконспиративна обстановка. Хора от Македония са ми споделяли, че лирическата героиня в песента е Българската армия", обясни проф. Павлов.

По думите му един такъв шлагер е бил приспособен за тайна, българска, патриотична мотивация, която съществува масово у хората и според него това не е забравено и днес.

"Вас свети Климент ви доведе"

Проф. Павлов разказа и за едни силни думи на една неизвестна жена по време на Първата световна война. Случката се разиграла, когато нашата армия освобождава Охрид.

"Една женица казва на полк. Джеров, по-късно генерал: "Вас свети Климент ви доведе", разказа историкът.

Акт на справедливост и освобождение, а не окупация

Думите на проф. Павлов идват на фона на нестихващите обвинения от македонска страна, че Българската армия е окупаторка, но историкът е категоричен, че влизането на българските войници през 1941 г. във Вардарска Македония е възприемано като акт на справедливост и като освобождение.

"Да се заменя думата освобождение с грозната дума окупация е изключително спорно. Да се говори, че Българската армия е окупирала собственото си население е повече от глупаво", категоричен е проф. Павлов.