Лайфстайл:

Финландия активно се готви за война с Русия (ВИДЕО)

23 декември 2025, 16:47 часа 250 прочитания 0 коментара
Финландия активно се готви за война с Русия (ВИДЕО)

Финландски гранични войници се подготвят за евентуална война с Русия, става ясно от репортаж на CNN. Ученията се провеждат отвъд Полярния кръг, близо до руската граница. Финландия се подготвя за най-лошия сценарий и не го крие. Кадрите показват учения в арктически условия: придвижване през сняг, патрулиране в гориста местност и действия на граничните войници в случай на въоръжена инвазия.

Още: Рюте: Путин не се плаши от тежки загуби. Германия: Примирие няма да значи край на заплахата

Репортер на CNN на място се движи заедно с финландски военни и гранична полиция на Лапландия в най-северната част на Европейския съюз, докато се извършва учение за евентуална война с Русия.

Трябва да са добре подготвени

Откакто Русия нахлу в Украйна, Европа се подготвя за най-лошия сценарий. По-конкретно Финладния се присъедини към НАТО, увеличи парите за отбрана и провежда широкомащабни военни учения дори в най-тежките условия. Има множество информации, че непосредствено до границата с Финландия Русия строи военни бази, така че тези учения не са никак безопасни.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: България и още 7 държави повишават готовността за отбрана на Източния фланг

"Зимата започва рано и продължава много дълго. Най-големите усилия насочваме към това да не измръзнем, за да можем да се бием.", казва висш военен от Финландия пред камерите на CNN. Той добавя, че в този район температурите през януари и февруари стигат до -40 градуса. Военният добавя, че от началото на войната в Украйна финландците са започнали да се подготвят много по-сериозно за евентуални военни действия, тъй като тази възможност е съвсем реална.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Финландия Русия учение война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес