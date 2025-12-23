Финландия активно се готви за война с Русия (ВИДЕО)

Финландски гранични войници се подготвят за евентуална война с Русия, става ясно от репортаж на CNN. Ученията се провеждат отвъд Полярния кръг, близо до руската граница. Финландия се подготвя за най-лошия сценарий и не го крие. Кадрите показват учения в арктически условия: придвижване през сняг, патрулиране в гориста местност и действия на граничните войници в случай на въоръжена инвазия.

Репортер на CNN на място се движи заедно с финландски военни и гранична полиция на Лапландия в най-северната част на Европейския съюз, докато се извършва учение за евентуална война с Русия.

Трябва да са добре подготвени

Откакто Русия нахлу в Украйна, Европа се подготвя за най-лошия сценарий. По-конкретно Финладния се присъедини към НАТО, увеличи парите за отбрана и провежда широкомащабни военни учения дори в най-тежките условия. Има множество информации, че непосредствено до границата с Финландия Русия строи военни бази, така че тези учения не са никак безопасни.

"Зимата започва рано и продължава много дълго. Най-големите усилия насочваме към това да не измръзнем, за да можем да се бием.", казва висш военен от Финландия пред камерите на CNN. Той добавя, че в този район температурите през януари и февруари стигат до -40 градуса. Военният добавя, че от началото на войната в Украйна финландците са започнали да се подготвят много по-сериозно за евентуални военни действия, тъй като тази възможност е съвсем реална.