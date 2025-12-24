70% избирателна активност, ако вота бе днес. Всеки втори българин вижда манипулации в хартиените бюлетини

71% от българите заявяват, че ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това показва проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум", излъчено във вторник вечер. Според данните 10 на сто казват "не" на изборите, а 19% все още не са взели решение.

И още от експресното проучване - според 49% от хората по-голяма манипулация при вота може да се получи при гласуване с хартиена бюлетина. Почти половината от българите са на мнение, че именно технологията на гласуването е това, което прави изборите по-честни.

Още: Хартия, машина, честен вот: Ивилина Алексиева с експертни предложения за Изборния кодекс (ВИДЕО)

Битка за правилата: Кой какво предлага в Изборния кодекс преди поредния предсрочен вот?