Любопитно:

Мачът, който цяла Америка гледа дни преди Коледа (ВИДЕО)

24 декември 2025, 11:30 часа 314 прочитания 0 коментара
Мачът, който цяла Америка гледа дни преди Коледа (ВИДЕО)

Коледните и новогодишни празници се свързват с домашния уют, семейството, подаръци и множество хубави и положителни емоции. В дните преди въпросните празници обаче се играе един мач, който цяла Америка гледа с нестихващ интерес. Двубоят между Военната академия и Военноморската академия на САЩ. А спортът – любимият на десетки милиони зад Океана – американски футбол. Тази година не бе по-различна.

Първият мач се играе през далечната 1890 година 

Обикновено мачът между „Army“ и „Navy” се играе в средата на декември – по-малко от две седмици преди празниците. С него се отбелязва края на сезона в колежанския футбол. Първият двубой между двете академии е през далечната 1890-та. Този сезон се проведе мач номер 126 между „Army” и „Navy”. Той отбеляза 250 години от създаването на Военната и Военноморската академии. Срещата се състоя на стадион „M&T Bank Stadium“ в Балтимор – домът на Рейвънс.

Военноморската академия се поздрави с успеха 

Мачът между двете академии за пореден път не разочарова феновете като в крайна сметка Военноморската академия се поздрави с труден успех със 17:16. На трибуните пък присъстваха редица известни личности и политици, между които и президентът Доналд Тръмп. Феновете останаха много доволни от видяното и чакат с нетърпение следващото издание на сблъсъка, което е насрочено за 12 декември 2026 година.

ОЩЕ: Човекът, който отказа милиони, за да се бие за родината си

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
САЩ американски футбол
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес