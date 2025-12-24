Мачът, който цяла Америка гледа дни преди Коледа (ВИДЕО)

Коледните и новогодишни празници се свързват с домашния уют, семейството, подаръци и множество хубави и положителни емоции. В дните преди въпросните празници обаче се играе един мач, който цяла Америка гледа с нестихващ интерес. Двубоят между Военната академия и Военноморската академия на САЩ. А спортът – любимият на десетки милиони зад Океана – американски футбол. Тази година не бе по-различна.

Първият мач се играе през далечната 1890 година

Обикновено мачът между „Army“ и „Navy” се играе в средата на декември – по-малко от две седмици преди празниците. С него се отбелязва края на сезона в колежанския футбол. Първият двубой между двете академии е през далечната 1890-та. Този сезон се проведе мач номер 126 между „Army” и „Navy”. Той отбеляза 250 години от създаването на Военната и Военноморската академии. Срещата се състоя на стадион „M&T Bank Stadium“ в Балтимор – домът на Рейвънс.

Военноморската академия се поздрави с успеха

Мачът между двете академии за пореден път не разочарова феновете като в крайна сметка Военноморската академия се поздрави с труден успех със 17:16. На трибуните пък присъстваха редица известни личности и политици, между които и президентът Доналд Тръмп. Феновете останаха много доволни от видяното и чакат с нетърпение следващото издание на сблъсъка, което е насрочено за 12 декември 2026 година.

