Като в криминален роман: 30 000 лева се самозапалиха в банка - намесени са климатик, нафталин и молци

24 декември 2025, 10:53 часа 530 прочитания 0 коментара
Около 30 000 лева се самозапалиха и изгоряха в касата на централен банков клон в Горна Оряховица, пише NOVA. В пламъците оцелели 170 000 лева, които също били в трезора. Инцидентът е станал в късния следобед на вторник. Възрастен мъж решава да внесе спестявания от около 4000 лева по сметката си, за да може парите му да се превалутират автоматично в евро след Нова година.

Оказало се, че мъжът е крил парите си в гардероб, където имало и дрехи посипани с нафталин срещу молци. При внасянето на банкнотите по тях е имало кристали от репелента, който е силно токсичен и лесно запалим при излагане на топлина.

Снимка: iStock

Банкнотите минали през преброителната машина и най-вероятно нафталинът се е вдигнал във въздуха и е попаднал в климатика. От там искра прехвърчала в касата, но не е забелязана от банковите служители и парите в трезора започнали да тлеят. Появил се и дим и след отварянето на касата и нахлуването на кислород в нея огънят се разпалил.

Изгоряла е около 1/6 от общата сума в касата, която е била близо 200 000 лева. Няма пострадали служители. Пламъците били потушени от пожарникари, а парите са застраховани. Сумата на мъжа, който внесъл четирите хиляди лева и нафталина, е била преведена по неговата сметка.

