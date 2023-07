Столтенберг потвърди улеснената процедура за членство на Украйна в НАТО

ОЩЕ: НАТО взе важно решение за съкращаване на пътя за членство на Украйна

Украйна досега имаше изискване да спазва Плана за действие за членство (ПДЧ). В него се определят целите, които трябва да бъдат изпълнени, преди дадена страна да се присъедини към военния отбранителен съюз.

Тази сутрин ръководителят на НАТО заяви, че по време на срещата на върха членовете на Алианса ще изпратят "много силно и положително послание" към Украйна.

В речта си във Вилнюс днес Йенс Столтенберг каза още, цитиран от BBC, че Украйна е изминала дълъг път от 2008 г., когато НАТО първоначално се съгласи, че страната ще стане член на Алианса в определен момент. "Украйна е много по-близо до НАТО, така че мисля, че е дошло времето това да се отрази в решенията на НАТО", каза той.

НАТО е разделено по отношение на кандидатурата на Украйна за членство - източноевропейските държави искат Киев да се присъедини като пълноправен член, докато други (предимно западните) са по-предпазливи, тъй като се опасяват, че ще бъдат въвлечени в пряк конфликт с Русия. И в двата случая Киев признава, че не може да се присъедини по време на война.

Преди срещата на върха украинският президент Володимир Зеленски поиска да получи допълнителни гаранции за сигурност от членките на НАТО. Той обаче подчерта, че крайната цел е членство в Алианса.

"Столтенберг знае моята позиция", заяви украинският лидер. "Многократно сме им казвали: "Не ни избутвайте земята изпод краката"".

