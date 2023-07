НАТО взе важно решение за съкращаване на пътя за членство на Украйна

"Приветствам това дългоочаквано решение, което скъсява пътя ни към НАТО. Това е и най-подходящият момент да предложим яснота относно поканата към Украйна да стане член", написа в Twitter външният министър на страната Дмитро Кулеба.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.