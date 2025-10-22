Страните от ЕС се разбраха за 19-ия пакет санкции срещу Русия: Какво е заложено в него?

Държавите от ЕС одобриха 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна. Мерките включват и забрана за вноса на руски втечнен природен газ, съобщи датското председателство на Евросъюза, цитирано от агенциите. "Изключително сме удовлетворени да обявим, че току-що бяхме известени от последната държава член, че сега тя вече може да вдигне ветото си върху 19-ия санкционен пакет. Следва писмена процедура за одобрението от страна на Европейския съвет. Ако няма възражения, пакетът ще бъде приет утре до 8:00 ч. сутринта", се казва в изявлението на датското председателство.

Словакия бе последната пречка, след като миналата седмица държавите от ЕС се споразумяха за окончателния текст. Словашкият премиер Роберт Фицо поиска уверения от Европейската комисия заради високите цени на енергията и съобразяване на целите за опазване на климата с нуждите на автомобилната и тежката промишленост, предаде БТА.

Забраната за вноса на втечнен газ

Забраната за вноса на втечнен газ ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните от 1 януари 2027 г. Пълната забрана ще стане факт с година по-рано от първоначално предвиденото в пътната карта на ЕК за прекратяване на зависимостта на блока от руските изкопаеми горива.

Новият санкционен пакет включва и забрана за влизане в ЕС за руски дипломати и обявяване на още 117 плавателни съда за част от така наречения сенчест флот на Москва, състоящ се предимно от танкери; така броят на корабите в черния списък става общо 558.

