Този път в Тихия океан: САЩ удариха поредна лодка на предполагаеми наркотрафиканти (ВИДЕО)

Американските военни извършиха нов удар по плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в източната част на Тихия океан, съобщи в сряда американският министър на отбраната Пийт Хегсет. При нападението са убити двама души.

The United States has carried out another strike on a vessel suspected of drug trafficking in the eastern Pacific Ocean. pic.twitter.com/SCytzpUjA9 — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Атаката разширява използването на военни сили от администрацията на Тръмп в кампанията й за борба с наркотиците. Атаката е първата известна военна операция на САЩ в Тихия океан, откакто президентът Доналд Тръмп започна нова военна офанзива срещу търговията с наркотици, която доведе до най-малко седем атаки в Карибския басейн и драстично повиши напрежението между САЩ от една страна и Венецуела и Колумбия от друга.

