Този път в Тихия океан: САЩ удариха поредна лодка на предполагаеми наркотрафиканти (ВИДЕО)

22 октомври 2025, 23:45 часа 503 прочитания 0 коментара
Американските военни извършиха нов удар по плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в източната част на Тихия океан, съобщи в сряда американският министър на отбраната Пийт Хегсет. При нападението са убити двама души.

Атаката разширява използването на военни сили от администрацията на Тръмп в кампанията й за борба с наркотиците. Атаката е първата известна военна операция на САЩ в Тихия океан, откакто президентът Доналд Тръмп започна нова военна офанзива срещу търговията с наркотици, която доведе до най-малко седем атаки в Карибския басейн и драстично повиши напрежението между САЩ от една страна и Венецуела и Колумбия от друга.

Елин Димитров
Елин Димитров
