Марк Рюте: Тръмп е единственият, който може да постигне мир в Украйна

23 октомври 2025, 00:47 часа 467 прочитания 0 коментара
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте омаловажи опасенията, че между президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски има напрежение. Същевременно шефът на алианса отново изрази убедеността си, че американският лидер е единственият човек, способен да донесе мир между Москва и Киев, предаде Франс прес.

Рюте, който е на посещение във Вашингтон само броени дни след като Тръмп прие Зеленски в Белия дом за преговори, се срещна с конгресмени на Капитолия, преди да се отправи за разговори в Белия дом по-късно. Помолен да коментира дали визитата му в американската столица е признак, че срещата Тръмп – Зеленски е била "катастрофа", генералният секретар на алианса отговори с "Не" и я определи като "успешна", предаде БТА.

Посещението му е предварително планирано и до него се е стигнало, след като написал съобщение на президента на САЩ, в което го помолил "да обсъдят пътищата за реализиране на визията на Тръмп за мира в Украйна", обясни пред репортери генералният секретар на алианса след разговор със сенатори. "Имам пълно доверие в президента Тръмп. Той е единственият, който може да свърши тази работа", посочи Рюте в отговор на журналистически въпрос дали президентът Владимир Путин е убедил стопанина на Белия дом да смекчи позицията си по въпроса за Русия. "Водещата роля на Тръмп е решаваща. Той определено не бяга от нея и трябва да води диалог с всички лидери. Трябва да води диалог с Путин, трябва да води диалог и със Зеленски", добави той.

Въпросът с ракетите "Томахоук"

Сенаторът републиканец Том Тилис, който застана пред репортерите заедно с Рюте, каза, че продължават обсъжданията по въпроса за възможното предаване на Украйна ракети "Томахок" – оръжие, което Киев иска, за да нанася високоточни удари на руска земя. Предоставянето на ракетите "е важно дори само защото всички сме наясно със способностите и обсега им", посочи Тилис пред Франс прес след пресконференцията.

В петък Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом, но срещата – която високопоставен украински официален представител определи като "напрегната" – приключи без анонс, че Киев ще получи от "томахавките". Преговорите бяха "нелеки", посочи украинският официален представител и добави, че в дипломатическите усилия за прекратяване на руско-украинската война се е създало усещане за "протакане и въртене в кръг".

Президентът на САЩ междувременно се очакваше да се срещне до седмици с руския си колега в Будапеща, но във вторник отложи намерението си, защото по думите му не иска да участва в "безсмислени срещи". Представител на Белия дом съобщи, че засега няма планове "за среща на президента Тръмп с Путин в обозримо бъдеще".

