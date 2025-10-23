Финансовият благодетел на Ботев Пловдив разкри за интересни промени заради идването на Херо

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, даде обширно интервю в ефира на „Дарик“. Според бизнесмена досегашният временен треньор Иван Цветанов трябва да бъде спортен директор на "канарчетата". Помощникът Тодор Киселичков пък ще остана е в щаба на бъдещия постоянен треньор Димитър Димитров – Херо. В момента „жълто-черните“ са на 13-о място в Първа лига, но имат сериозни амбиции.

„Господин Киселичков ще остане в неговия щаб със сигурност. Ще разговарям с него, Иван Цветанов сега е шеф на ДЮШ, трябва да е спортен директор за мен. С негово съгласие, разбира се, ще бъде назначен като спортен директор. Това е човекът, на когото му имам безрезервно доверие“, заяви Филипов.

В изказването си Филипов подкрепи и футболистите, и треньора: „Това са футболисти, които наистина са футболисти. Играли са в силни първенства, имат силни качества, започнаха да ги показват. Да се притесняват след Нова година, ще ядат много пердах, казвам ви го. И аз работя с размах. Винаги ги карам да се съобразяват с човека, на когото съм гласувал доверие, слушам безрезервно, докато виждам, че се справя и нещата вървят в правилната посока. Всичко става с разговори“.

Както е известно, Херо ще поеме тима от 17 ноември 2025 година, тъй като има предварително поети ангажименти дотогава.