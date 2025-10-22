Говорителят на външното министерство на Русия Мария Захарова нарече министъра на външните работи на Полша „Усама бен Сикорски”. Изявлението й дойде след изказването му за срива на нефтопровода „Дружба”. Министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски по-рано допусна, че полски съд може да арестува Владимир Путин, ако той се окаже във въздушното пространство на страната му. Този коментар предизвика реакция от страна на унгарския външен министър Петер Сиярто, който припомни решението на полския съд да не екстрадира украинския гражданин Владимир Журавлев, заподозрян в подриването на газопроводите „Северен поток-1“ и „Северен поток-2“.

Какво каза Сикорски?

В отговор Сикорски изрази уважение към решението на полския съд и добави, че се надява, че командващият Силите за безпилотни системи на Украйна с унгарски корени Роберт „Мадяр“ Бровди ще успее да изведе от строя нефтопровода „Дружба“, през който Унгария получава част от руския нефт. „Надявам се, че вашият храбър сънародник, майор Мадяр, най-накрая ще успее да унищожи нефтопровода, който захранва военната машина на Путин, и вие ще получавате петрола си през Хърватия“, написа той.

В отговор, представителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова нарече полския министър „Усама бен Сикорски“. „Какви други обекти на гражданската инфраструктура, според Усама бен Сикорски, трябва да бъдат унищожени?“, попита тя.

През август Унгария три пъти обвини Украйна в удари по нефтопровода „Дружба“. По-късно на Бровди бяха наложени санкции. Външното министерство на Украйна изрази протест във връзка с това. следващата година без предвидими източници на финансиране, добави тя.

