Реал Мадрид се спука да изтърва, но продължи без грешка в Шампионска лига преди Ел Класико, Байерн се забавлява

Реал Мадрид постигна изключително ценен успех с 1:0 срещу Ювентус на „Сантиаго Бернабеу“ в двубой от третия кръг на Шампионска лига. Единственото попадение в срещата реализира Джуд Белингам, който се намираше на точното място за добавка след греда на Винисиус Жуниор в 57-ата минута. Така възпитаниците на Шаби Алонсо събраха 100%-ов 9-точков актив в турнира и натрупаха самочувствие преди предстоящото Ел Класико срещу Барселона на 26 октомври.

Белингам вкара за Реал срещу Ювентус

Гостите показаха добро лице в първия четвърт час, но след това "кралете" тотално доминираха. В 16-ата минута Чуамени засече центриране на Гюлер, което завърши в ръцете на Ди Грегорио. В средата на полувремето стражът на "Старата госпожа" показа рефлекс при изстрел на Диас. В 37-ата минута хубав шут на Гюлер тества Микеле Ди Грегорио, който пак спаси. 180 секунди по-късно Мбапе изтърва сам срещу противниковия вратар. Милитао също тества късмета си, ала не сполучи.

В 50-ата минута Юве пропиля страхотна възможност. Влахович се озова сам срещу Куртоа. Белгиецът обаче внимаваше и изби удара на нападателя. Не след дълго Тибо Куртоа отново трябваше да се намесва, за да спре Камбиазо. В 57-ата минута Вини Жуниор демонстрира огромния си талант, справяйки се с трима защитници. Бразилецът шутира, но уцели греда. Топката стигна до Белингам, който добави за 1:0. В 71-вата минута Ди Грегорио блесна с невероятно двойно спасяване, като отчая Мбапе и Диас. В края на мача с решителен шпагат в отбрана се отличи Асенсио.

Междувременно Байерн Мюнхен разгроми с 4:0 Брюж. На "Алианц Арена" младокът Ленарт Карл откри резултата в 5-ата минута. Малко по-късно Хари Кейн удвои преднината на тима си. Третото попадение беше дело на Луис Диас, а след почивката вкара и резервата Николас Джаксън.

