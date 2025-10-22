Украйна удари военен завод в Челябинск - на 2000 километра от границата (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха град в Челябинска област на повече от 2000 километра от границата с Русия. Съобщава се за най-малко три експлозии в град Копейск.
Kopeysk, a suburb of Chelyabinsk — a powerful explosion hit the area near the Plastmass factory.— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025
Two thousand kilometers from Ukraine. That’s what Russia’s “special military operation” has come to. pic.twitter.com/npaLislzYG
Според предварителни информации обект на атаката е бил районът на завод „Пластмас“. Във фабриката се произвеждат части военната техника на Русия.
В социалните мрежи бяха разпространени и кадри от момента на експлозията в Копейск. За момента няма официална информация от Русия.
