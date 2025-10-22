Войната в Украйна:

Зеленски подписа с Швеция меморандум за минимум 120 "Грипен"-а (СНИМКИ)

22 октомври 2025, 17:57 часа 294 прочитания 0 коментара
Зеленски подписа с Швеция меморандум за минимум 120 "Грипен"-а (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на визита в Швеция, за да обсъди с шведския премиер Улф Кристершон възможностите за сключване на сделка с отбранителната компания "Сааб" (Saab). Компанията е производител на изтребителите "JAS-39 Грипен", самолетите за наблюдение "ГлобълАй" (GlobalEye), ракетни системи, противотанкови пехотни оръжия и друго военно оборудване.

Самолетът на Зеленски се приземи малко преди 11:00 ч. по Гринуич (14:00 българско време) на летището край град Линшьопинг. В този район се намира и заводът, в който "Сааб" произвежда изтребителите "Грипен".

"Ще обсъдим възможна голяма сделка за шведски износ", заяви Кристершон в ефира на шведското радио. По-късно премиерът каза пред репортер на телевизия Ес Ве Те, че той и Зеленски ще "разгледат един от абсолютно най-добрите изтребители в света", но не назова "Грипен" по име.

Още: Украински войници в съседство с България: Зеленски подписа закон

На пресконференция Кристершон заяви, че двамата са подписали стратегическа сделка, в рамките на 10-15 години, за около 120-150 изтребителя, като в момента все още не са уточнени график на доставки и цена.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Доставянето на шведски изтребители на Украйна беше обсъждана перспектива през последните две години. Киев досега се фокусираше върху въвеждането на въоръжение на произведени в САЩ изтребители Ф-16, като първите от тях бяха доставени в Украйна през август миналата година.

Въпреки това украински пилоти посетиха Швеция, за да изпробват "Грипен".

Още: Швеция увеличава помощта: Какво ще изпрати на Украйна

Снимки: Facebook/Володимир Зеленський

Говорител на "Сааб" заяви, че днес е голям ден за компанията. "Това показва, че има силна вяра в компетентността и в капацитета на "Сааб" като производител на изтребители", каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Швеция Сааб Грипен Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес