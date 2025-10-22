Зеленски подписа с Швеция меморандум за минимум 120 "Грипен"-а (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на визита в Швеция, за да обсъди с шведския премиер Улф Кристершон възможностите за сключване на сделка с отбранителната компания "Сааб" (Saab). Компанията е производител на изтребителите "JAS-39 Грипен", самолетите за наблюдение "ГлобълАй" (GlobalEye), ракетни системи, противотанкови пехотни оръжия и друго военно оборудване.

Самолетът на Зеленски се приземи малко преди 11:00 ч. по Гринуич (14:00 българско време) на летището край град Линшьопинг. В този район се намира и заводът, в който "Сааб" произвежда изтребителите "Грипен".

"Ще обсъдим възможна голяма сделка за шведски износ", заяви Кристершон в ефира на шведското радио. По-късно премиерът каза пред репортер на телевизия Ес Ве Те, че той и Зеленски ще "разгледат един от абсолютно най-добрите изтребители в света", но не назова "Грипен" по име.

На пресконференция Кристершон заяви, че двамата са подписали стратегическа сделка, в рамките на 10-15 години, за около 120-150 изтребителя, като в момента все още не са уточнени график на доставки и цена.

Доставянето на шведски изтребители на Украйна беше обсъждана перспектива през последните две години. Киев досега се фокусираше върху въвеждането на въоръжение на произведени в САЩ изтребители Ф-16, като първите от тях бяха доставени в Украйна през август миналата година.

Въпреки това украински пилоти посетиха Швеция, за да изпробват "Грипен".

Снимки: Facebook/Володимир Зеленський

Говорител на "Сааб" заяви, че днес е голям ден за компанията. "Това показва, че има силна вяра в компетентността и в капацитета на "Сааб" като производител на изтребители", каза той.