Стармър: Западните Балкани са мястото, където се изпитва стабилността на Европа

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че Западните Балкани са мястото, където се „изпитва стабилността на Европа“, откривайки в Лондон срещата на върха на Берлинския процес, посветена на миграцията, сигурността и икономическото развитие в региона на Западните Балкани, предаде ДПА. „Регионът е описван като кръстопът на Европа, но толкова често е бил и мястото, където сигурността на нашия континент е поставяна на изпитание“, каза Стармър в изказването си пред лидерите на шестте държави от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

На форума, който е част от Берлинския процес, стартирал през 2014 г. за подпомагане на интеграцията на страните от Югоизточна Европа в ЕС, присъстват още германският канцлер Фридрих Мерц, австрийският канцлер Кристиан Щокер, представители на Франция, Гърция, Италия и Европейската комисия, както и българският премиер Росен Желязков. Срещата се провежда в Ланкастър Хаус – държавна резиденция в центъра на Лондон, посочва ДПА.

Стармър подчерта, че разговорите ще се фокусират върху противодействието на „зловредното влияние“ на Русия, борбата с корупцията и справянето с нелегалната миграция. По думите му Западните Балкани отдавна са „жизненоважен транзитен маршрут за престъпните банди за трафик на хора“, които излагат на риск сигурността на Европа.

Великобритания се стреми да постигне споразумения със страни от региона за създаване на т.нар. „центрове за връщане“, където търсещите убежище, на които е отказан статут, да бъдат настанявани преди депортиране. Косово е изразило готовност да приеме такива центрове, докато Албания и Черна гора отхвърлят идеята. Албанският премиер Еди Рама заяви: „Никога в Албания“, а черногорският му колега Милойко Спаич намекна, че би разгледал възможността само при значителни британски инвестиции в железопътната инфраструктура.

По данни на Лондон около една четвърт от мигрантите, достигащи бреговете на Великобритания с малки лодки през Ламанша, преминават през региона, припомня Ройтерс. Миналата година контрабандни мрежи са прекарали около 22 000 души по маршрути през Балканите. В отговор Обединеното кралство обяви нови санкции срещу базирани в Косово и други държави престъпни групи, сред които косовската мрежа за фалшифициране на документи „Красничи“ и хърватската компания „ALPA Trading FZCO“, заподозряна във финансиране на трафик на хора, посочва АП. Стармър потвърди, че Великобритания ще удължи участието си в мироопазващата мисия на НАТО КейФОР в Косово с още три години – до края на 2028 г., предаде ДПА. Страната е част от силите от 1999 г.

Форумът протича на фона на засиленото внимание на ЕС към разширяването след руското нахлуване в Украйна, посочва германската агенция. Единствената страна от региона, която вече е член на ЕС, е Хърватия, докато останалите шест са на различен етап от европейския си път.

Какво каза Росен Желязков?

Българският премиер Росен Желязков акцентира в своето изказване върху необходимостта от инвестиции в инфраструктурна свързаност – включително по оста юг–север и запад–изток, както и в стратегически съоръжения по река Дунав, съобщиха от правителствената пресслужба. Желязков подчерта значението на Черно море за европейската и евроатлантическата сигурност и изрази подкрепа за засилване на ангажимента на НАТО и ЕС в региона.

„България е твърдо ангажирана с противодействието на споделените заплахи – от нелегалната миграция до организираната престъпност и дезинформацията. Нужно е да мислим стратегически и да действаме решително“, каза Желязков, като подчерта ролята на Берлинския процес за стабилността и диалога в Югоизточна Европа.