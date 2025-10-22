Оставиха в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола

Софийски градски съд остави в ареста 15-годишното момче, което наръга и уби свой връстник в столичен мол на 19 октомври. Съдът е преценил, че няма опасност момчето да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Той е имал криминални регистрации. Последната е за грабеж през тази година. Според съда мярката "надзор на Детска педагогическа стая" не е дала необходимия резултат, предаде БНТ.

Здравословният проблем на момчето е по рождение, но не пречи младежът да бъде задържан под стража. Служебният адвокат заяви, че след разговор с бащата на момчето, са решили, че няма да обжалват.

Заседанието на съда вчера беше прекратено, заради влошено здравословно състояние на момчето. То беше откарано в "Пирогов" с линейка, а днес е прегледано от детски кардиолози в Националната кардиологична болница.

