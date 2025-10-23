Разярен Ливърпул си го изкара на Айнтрахт, Челси разгроми 10 от Аякс (РЕЗУЛТАТИ от Шампионска лига)

Ливърпул обърна и разгроми Айнтрахт Франкфурт с 5:1 като гост в двубой от третия кръг на Шампионска лига. Расмус Кристенсен откри резултата за домакините в 26-ата минута, което само разгневи и без това афектираните от загубата от Манчестър Юнайтед мърсисайдци. Възпитаниците на Арне Слот избухнаха до почивката с три попадения, дело на Юго Екитике, Ван Дайк и Ибрахима Конате. През втората част Коди Гакпо и Доминик Собослай се възползваха от две асистенции на Флориан Виртц за крайното 5:1.

Ливърпул и Челси громят

Междувременно друг английски гранд - Челси, подчини Аякс с 5:1. В 16-ата минута Кенет Тейлър получи директен червен картон и остави нидерландците с десет души на терена, което предопредели хода на сблъсъка. Марк Гиу и Мойсес Кайседо бързо осигуриха аванс от две попадения на лондончани до 27-ата минута. Малко по-късно Ваут Вегхорст намали изоставането на Аякс от дузпа.

В края на първата част обаче тимът на Енцо Мареска получи два 11-метрови наказателни удара. Те бяха материализирани от Енцо Фернандес и Естевао. В началото на второто полувреме и Тайрик Джордж се разписа. Така Челси събра 6 точки, колкото има и Ливърпул, докато Аякс е с 0.

Мачове от третия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Атлетик Билбао (Испания) - Карабах (Азербайджан) - 3:1

Галатасарай (Турция) - Бодьо/Глимт (Норвегия) - 3:1

Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ливърпул (Англия) - 1:5

Аталанта (Италия) - Славия Прага (Чехия) - 0:0

Байерн Мюнхен (Германия) - Клуб Брюж (Белгия) - 4:0

Монако (Франция) - Тотнъм (Англия) - 0:0

Реал Мадрид (Испания) - Ювентус (Италия) - 1:0

Спортинг (Португалия) - Олимпик Марсилия (Франция) - 2:1

