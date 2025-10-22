Разкриха внушителната 7-цифрена сума, която Стефанов поискал от ЦСКА за юноша на Славия

Ръководството на Славия е поискало от ЦСКА внушителната сума от около 3 милиона лева за правата на Кристиян Балов. Информацията съобщават колегите от "Тема Спорт", които припомнят, че "армейците" проявяваха интерес към младото крило в последните дни на летния трансферен прозорец след равенството 2:2 между двата тима в „Овча купел“. Към настоящия момент обаче преговорите са преустановени, като "червените" повече не са търсили президента на "белите" Венцеслав Стефанов.

Основна причина за това е била именно доста високата цена, поставена от Славия. Темата стана отново актуална вчера след публикации, че Балов е уреден от "армейците". Тази информация обаче не отговаря на истината, а беше отречена и от Венцеслав Стефанов. „От ЦСКА питаха за Кристиян Балов преди повече от месец, когато все още не беше затворил трансферният прозорец. Аз казах, каквото имах да казвам. След това телефонът мълчи. Никой не се обажда засега. Това е истината“, заяви президентът на Славия пред Sportal.bg.

Според „Тема Спорт“ ЦСКА ще продължи да държи под око младежкия национал по време на есенния полусезон. Ако той продължи възходящата си линия на развитие, столичният гранд планира да излезе с конкретна оферта през зимата. Тя обаче едва ли ще отговори на исканите в началото на септември около 3 милиона лева, а е твърде вероятно и Славия да направи малко отстъпление в преговорите.

