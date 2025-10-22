Спор за замразените руски активи: Украйна иска сама да решава как да ги изразходва

Украйна призовава европейските страни да не ограничават възможностите при използването на предложения заем от 163 милиарда долара, базиран на замразени руски държавни активи. Според властите в Киев, те трябва да могат да закупуват оръжие от страни извън Европа, да възстановяват щетите от руските атаки и да компенсират жертвите. В четвъртък лидерите на ЕС ще обсъдят „заема за репарации“ за Киев на преговори, в които ще участва и украинският президент, а някои държави предлагат средствата да бъдат изразходвани главно за оръжия, произведени в Европа, за да се стимулира отбранителната им промишленост, тъй като заплахите от Русия нарастват.

Висш служител в администрацията на президента Володимир Зеленски заяви пред Ройтерс, че Украйна се нуждае от средствата до края на годината и от автономия при разходването им, в едни от първите публични коментари, които подробно излагат позицията на Киев. „Позицията на Украйна е, че всякакви условия подкопават принципа на справедливостта. Затова жертвата, а не донорите или партньорите, трябва да определи как да отговори на най-неотложните си нужди в областта на отбраната, възстановяването и компенсациите“, заяви в интервю Ирина Мудра, главен правен съветник в администрацията на Зеленски.

Ключови оръжия за отбраната на Украйна

Например, произведените в САЩ противовъздушни системи Patriot са от решаващо значение за способността на Украйна да сваля руски балистични ракети, които са насочени към военни обекти, електроцентрали и също така разрушават граждански сгради.

В коментари, които идват в решаващ момент в обсъжданията на ЕС, Мудра заяви пред Ройтерс, че Украйна подкрепя сътрудничеството с европейските отбранителни индустрии и вече финализира сделки с най-големите индустриални компании в Европа. „Но ние ще настояваме за автономност при вземането на решения за разпределянето на ресурсите между отбраната – ако в европейските страни няма достатъчно отбранителен капацитет, тогава трябва да имаме възможност да ги закупим от неевропейски страни“, казва тя.

Съветникът заявява, че част от заема трябва да бъде насочена към „спешни нужди за възстановяване“, като критичната енергийна инфраструктура на Украйна, която е била ударена от руски удари, както и „в разумна степен“ към компенсации за жертвите. Според документ на Европейската комисия, видян от Ройтерс, някои европейски държави искат средствата да бъдат насочени предимно към оръжия, произведени в Европа, докато други казват, че трябва да има гъвкавост.

Като компромис Комисията предложи по-голямата част от заема да бъде изразходвана за украински и европейски оръжия, но по-малка част да бъде за обща бюджетна подкрепа, която Киев също може да използва за закупуване на оръжия извън Европа.

Предложението на Брюксел

По-рано този месец европейските лидери изразиха широка подкрепа за идеята да се използват замразените на запад руски активи, за да се отпусне заем от 140 милиарда евро на Украйна. Дипломати от ЕС казват, че трябва да бъдат решени много правни и технически проблеми, по-специално за да се успокои Белгия, която държи руските активи, които ще бъдат използвани в нейния депозитар за ценни книжа Euroclear.

Но висши служители на ЕС казват, че се надяват лидерите на срещата на върха в четвъртък да дадат зелена светлина за по-нататъшна работа по идеята, с оглед Комисията да изготви официално правно предложение. Кремъл описа плана като незаконно отнемане на руска собственост и предупреди, че ще има ответни мерки.

Рисковете за бюджета на Украйна

Съгласно международното право суверените активи не могат да бъдат конфискувани. Предложението ще позволи на правителствата на ЕС да отпуснат средства на Украйна, която ще ги възстанови, след като получи военни репарации от Русия в евентуално мирно споразумение.

Подкрепата за Украйна стана по-трудна за Европа, тъй като тя се сблъсква с фискални затруднения и трябва да понесе по-голяма част от тежестта, откакто Тръмп пое управлението на Белия дом през януари, който даде ясно да се разбере, че нова помощ, финансирана от САЩ, не се очаква.

Украйна все още не е намерила финансиране, за да запълни дупката от 18 милиарда долара в бюджета си за 2026 г., според министерството на финансите. „Наистина бихме искали да убедим нашите съюзници, че заемът за репарации от ЕС трябва да бъде оперативен до края на 2025 г., за да се избегне тази финансова дупка и да се гарантира непрекъснатостта на военната и макрофинансовата подкрепа“, каза Мудра. Ако това не се случи, Украйна рискува да влезе в следващата година без предвидими източници на финансиране, добави тя.

