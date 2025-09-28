Свиреп изборен натиск от Кремъл в Молдова: Проевропейската PAS води в началото, краят предстои (ВИДЕО)

Проевропейската водеща молдовска партия PAS поведе според първите данни от преброяването на вече приключилите парламентарни избори в Молдова. Преднината на PAS пред прокремълския Патриотичен изборен блок обаче е малка - при 10% преброени гласове, разликата е 36,70% (15 674 гласа):35,32% (15 084 гласа). При третата "контрола" - 20% преброени гласове, PAS вече увеличи преднината си - 38,53% (42 507 гласа) срещу 33,56% (37 019 гласа) за Патриотичния изборен блок.

Избирателната активност е 51,90%, като са гласували малко над 1 590 000 души. 264 000 гласа са подадени в секции в чужбина.

Междувременно, бившият молдовски президент Игор Додон, който отдавна е част от прокремълската орбита, призова своите поддръжници да са готови "да бранят победата" пред молдовския парламент. С други думи, Додон обяви победа за Патриотичния изборен блок (проруското политическо оръжие на Путин в Молдова) и поиска от поддръжниците на блока да са готови за сблъсък, ако бъдат обявени други резултати. Полицията в Кишинев, заедно със спецслужбите (SIS) и прокурори вече арестуваха трима души, двама от които братя. Според обвинението, те координирали групи, готови да предизвикат безредици. Иззети са запалителни вещества и пиротехника - Още: Молдова забрани на още една проруска партия да участва в утрешните избори

❕ Organizers of possible mass unrest detained in Chișinău



Police, the “Fulger” special unit, the Intelligence and Security Service (SIS), and prosecutors are conducting searches in a case involving the preparation of riots.



Three people have been detained, including two… https://t.co/wmIV2xJOXx pic.twitter.com/SFX7vK19J9 — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2025

Че Кремъл активно се намеси в изборите личи и от данни, споделени от беларуската опозиционна медия NEXTA – например, организирано прехвърляне на автобуси с гласоподаватели от Русия към беларуската столица Минск, където да се гласува – за проруските сили в Молдова:

😬 Itinerant electorate. Moldovans are being bussed from Russia to vote in Minsk — police promise a tough response



Moldovan police stated that organized transportation of voters is illegal and is considered an attempt to influence the election.



With polling stations in Moscow… https://t.co/O1KNI0Lfjv pic.twitter.com/yb8qDm2RMv — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2025

Друг щрих от проруската картинка – избиратели с молдовски знамена пеят "Катюша" пред молдовското посолство в Москва:

💊 Outside Moldova’s embassy in Moscow, voters are serenading “Katyusha”



The USSR called — they’d like their playlist back. https://t.co/GNZTdS3qql pic.twitter.com/x3R5pqDmfy — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2025

И още – молдовското външно министерство обяви, че през целия ден е имало бомбени заплахи срещу секции за гласуване в Западна Европа: в Брюксел, Рим, Генуа, Букурещ, дори в Испания – в Аликанте. Молдовската диаспора в чужбина представлява около 20% от гласуващите и много често има решаваща роля - Още: Молдова избира Европа: Масов протест не иска да е руска платформа за хибридни атаки (ВИДЕО+СНИМКИ):

France 24 съобщи и, че основателят на Телеграм Павел Дуров също се е включил в политическата борба – той твърди, че френските служби поискали от него да цензурира някои молдовски канали в социалната мрежа в замяна на по-снизходително отношение към него по делото, по което Дуров е обвиняем във Франция – че е превърнал Телеграм в платформа, ползвана от организираната престъпност.

Русия иска да превърне Молдова в плацдарм срещу Украйна и ЕС

В началото на деня, след като гласува, молдовският президент Мая Санду заяви следното: "Залогът за Русия е много висок, поради което тя налива ресурси в изборите в Молдова. Не става въпрос само за нас – става въпрос и за войната в Украйна. Знаем, че Русия е способна да причини големи вреди и се стреми да контролира Молдова, за да ни използва срещу други държави".

Maia Sandu: “Russia wants to turn Moldova into a base against Ukraine and the EU”



“Russia’s stakes are very high, which is why it is pouring resources into Moldova’s elections. This isn’t just about us — it’s about the war in Ukraine,” Maia Sandu said.



According to her, the… pic.twitter.com/YvCZRqz9Il — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2025

По думите ѝ, Кремъл иска молдовско правителство, което да го слуша, за да може да засили хибридната си война срещу Украйна и Европа. Например – Молдова да бъде ползвана за площадка за изстрелване на дронове, включително срещу Европа, както Путин използва Беларус. Впоследствие Санду дори предупреди, че изборите може да бъдат анулирани, ако има достатъчно данни за изборни измами - точно заради това Додон призова своите поддръжници да се готвят да бранят с протести резултатите:

⚡ “The country’s course is on the line.” Moldova’s decisive elections have begun — Maia Sandu has already voted



Polling stations in Chisinau have opened for the parliamentary vote — the campaign is unfolding under pressure from pro-Russian disinformation and illegal financing… https://t.co/P52zv1GDG7 pic.twitter.com/BlSkihVKmS — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2025

Още: Немско издание: София опитва да приобщи българите в Молдова към европейската идея