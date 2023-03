"Телефонно обаждане към Путин" - жестоко мъчение с ток от руските военни

Един от пострадалите разказва, че е бил пребит, заради това, че говори на украински и не е запомнил текста на химна на Руската федерация.

Други методи за мъчения са закачането на задържаните към тавана с вързани ръце, т.нар. поза "папагал", душене с кабели, с найлонови пликове или противогази, изнасилвания и други форми на сексуално насилие. Жертвите са ставали свидетели на настъпването на смъртта на съкилийниците си след жестоки мъчения.

"Call to Putin". UN tells of Russian army torture methods in Ukraine



One such method was electrocution with a military phone called "Tapik" connected to an electricity cable with clips applied on feet, fingers, or men’s genitals.



