The Economist: Русия ще опита да парализира Киев с мащабни удари още преди зимата

Русия започва кампания от бомбардировки, саботажи и политически хаос срещу украинската столица. Това съобщава The Economist, позовавайки се на двама висши украински служители. Изданието съобщава, че един от тях е посочил конкретно центрове за данни и супермаркети като потенциални цели за атаки. „Той [Путин] даде заповед за атакуване на всички цивилни цели. Те искат хората да се страхуват да ходят в супермаркетите“, казва украински служител пред изданието в средата на септември.

В статията се добавя, че и двамата представители са очаквали руската кампания да се засили доста преди зимата, като усилията за дестабилизиране на Киев ще достигнат своя връх през ноември. Кремъл обаче не се е отказал от стандартната си зимна стратегия. В същото време вече е започнал да атакува ключови енергийни, водоснабдителни и канализационни системи, по-специално помпените системи.

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„Най-разрушителната заплаха от Русия остават нейните балистични ракети, които са трудни за прихващане, а опасността им се увеличава от намаляващия запас от украински, произведени в САЩ ракети-прехващачи „Пейтриът“, съобщава изданието.

Но най-значителната промяна в последно време е широкото разпространение на ново поколение евтини дронове с реактивен двигател, управлявани от пилот, способен да проследява целите си в реално време. „Те са тези, които причиняват най-големи щети сега“, отбелязва статията.

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Изданието добавя, че на Украйна ще ѝ трябват още няколко месеца, за да установи производството на ефективни ракети-прехващачи в необходимите количества. Служител по сигурността отбелязва, че Русия има „хиляди“ дронове на склад и също така увеличава запасите си от балистични ракети, планирайки да „използва целия запас през следващите два месеца“.

Властите смятат, че ескалацията на бомбардировките ще бъде съпроводена с нови хибридни атаки на украинска територия. Те биха могли да включват по-нататъшни убийства и традиционни терористични атаки. В статията се посочва, че корупционните скандали, безредиците и непотизмът в самото сърце на украинското правителство предоставят на руските „ферми за ботове“ достатъчен стимул за дейност. Високопоставен служител предупреждава, че хаосът в ежедневието може да тласне украинците към враждебност.

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Изданието съобщава, че към момента животът в столицата продължава почти нормален ход. „Но има признаци, че Киев ще се опразни по-бързо от обикновено по това време на годината. Селските къщи около столицата и близо до западноукраински градове са практически невъзможни за наемане за зимата; богати хора са ги резервирали като убежища, в случай че животът в столицата стане непоносим. Повечето заможни родители обмислят евакуация на запад“, се казва в статията.

Съобщава се, че в началото на войната броят на бежанците е увеличил населението на Киев от 3,5 милиона на 3,7 милиона или повече. Оттогава обаче тази цифра е спаднала до приблизително 3,3 милиона. В частни разговори служители казват, че очакват някои райони на града да опустеят тази зима.

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Същевременно изданието отбелязва, че историята вдъхва известна увереност: бомбардировките сами по себе си рядко са принуждавали дадена държава да капитулира. „Украйна многократно е доказвала, че е по-устойчива, отколкото са очаквали враговете ѝ“, отбелязва изданието.

Забележително е, че на фронтовата линия украинските сили отчитат значителни тактически успехи, като например контраофанзива с дронове близо до град Лиман, която обърна едногодишните руски офанзивни постижения.

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Изданието предполага, че това вероятно е една от причините за бруталните атаки на Путин срещу цивилни. „Многократно сме доказвали, че събитията обикновено не се развиват по най-лошия сценарий. Но няма съмнение, че нещата ще бъдат много трудни“, каза източник от украинските служби за сигурност пред изданието.

Руските атаки срещу Киев

По-рано Роман Костенко, член на парламента от партия „Голос“ и секретар на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада, е заявил, че Русия може да „създаде кошмар“ за Киев, но няма значителен потенциал за производство на балистични ракети. Според депутата, основната цел на Украйна сега е да засили способността си да унищожава „Шахедите“ и балистичните ракети. Костенко добави, че врагът може целенасочено да тероризира един или два големи града в Украйна.

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От края на август Киев на практика се е превърнал във фронтов град. Експлозии и постоянни аларми прекъсват работата и занятията в училищата, докато се извършват атаки срещу складове и бензиностанции в града. Жителите на столицата се страхуват от предстоящата зима. Според The ​​Guardian много жители на Киев обмислят да напуснат града – дори и само за няколко седмици – ако ситуацията се влоши. Изданието отбелязва, че с наближаването на тази непредсказуема и плашеща зима има само една абсолютна сигурност: тя все пак ще свърши.