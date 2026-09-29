Два дни преди оставката: Вучич назначи бивш директор на военното разузнаване за посланик на Сърбия в Русия

Новият сръбски посланик в Русия е Драган Владисавлевич, бивш директор на Сръбската агенция за военно разузнаване, предава ТАНЮГ. Владисавлевич беше назначен от бившия сръбски президент Александър Вучич на 25 септември, два дни преди да подаде оставка от поста, съобщи „Държавен вестник“. Преди това Владисавлевич беше отзован от поста си на посланик в Азербайджан, където встъпи в длъжност през май 2021 г.

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В Москва той ще замени Момчило Бабич, който също беше отзован по-рано този месец. Новият сръбски посланик в Русия е постъпил в Агенцията за военно разузнаване от 2004 г. Той е назначен за заместник-директор на агенцията през 2009 г. и става неин директор през 2012 г., като през 2014 г., се пенсионира на тази позиция. Както е посочено в биографията му на уебсайта на Министерството на външните работи, той е бил и на дипломатическа позиция и в Турция от 2005 до 2009 г.

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Владисавлевич е служил в сръбската армия като пилот, помощник-командир на изтребителната авиационна ескадрила в Батайница, помощник-командир на изтребителния авиационен полк в Батайница, а също така е бил и преподавател във Военната академия. От 2015 до 2021 г. той е бил и директор на Службата за преговори с Прищина на сръбското правителство.

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