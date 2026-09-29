Испания разгроми Хърватия без Модрич, Англия се върна към победите (РЕЗУЛТАТИ)

Световният шампион Испания продължава да се забавлява в Лигата на нациите. "Ла Роха" записа успех с 4:1 при първия си домакински двубой, откакто спечели Мондиал 2026. Отборът на Англия също се върна на победния път, след като надделя с 2:0 над състава на Чехия, който изигра по-голяма част от срещата с човек по-малко. Междувременно паднаха още 14 попадения, а единствената среща без голове бе тази между България и Естония.

Испания се позабавлява пред родна публика

Подобно на мача с Англия, Ламин Ямал даде аванс на световните шампиони още в първата минута. Послеваха моменти на пълна доминация на испанците, които не спираха да атакуват. Въпреки това, "ватрените" успяха да изравнят. Това се случи в 28-а минута, когато Иван Перишич качи топката на главата на Дион Бельо, а той не пропусна да се разпише. Не мина много време, преди "ла Роха" да си върне преднината. След подновяването на играта домакините спечелиха ъглов удар. Ямал центрира към оставения напълно непокрит Марк Пубий, а той насочи кълбото с глава право в мрежата за 2:1. След почивката Хърватия стоеше далеч по-добре и играта бе по-равностойна, а домакините играеха на по-ниско темпо. Въпреки това разликата нарасна, след като Ламин Ямал се разписа за втори път в мача. В 89-а минута Нико Уилямс оформи крайния успех с 4:1.

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Гордън и Кейн върнаха Англия към победите

"Трите лъва" започнаха по-активно в търсене на победа, след като загубиха два от последните си три мача. Те контролираха случващото се на терена през по-голяма част от времето, а в средата на първото полувреме ситуацията за домакините се влоши, тъй като останаха с човек по-малко. Павел Шулц извърши грубо нарушение и бе изгонен с директен червен картон след намесата на ВАР. Англия не успя да се възползва от численото си предимство през първата част, но това се промени след почивката. В 47-а минута Антъни Гордън даде аванс на гостите, а дежурният гол на Хари Кейн оформи крайния успех с 2:0 в 69-а минута.

Всички резултати в Лигата на нациите на 29 септември, вторник:

Молдова 1:1 Фарьорските остров

Финландия 0:0 Беларус

Люксембург 0:3 Исландия

България 0:0 Естония

Словакия 2:1 Казахстан

Сан Марино 0:3 Албания

Словения 2:0 Северна Македония

Шотланди 0:3 Швейцария

Чехия 0:2 Англия

Испания 4:1 Хърватия

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