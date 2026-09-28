“Много често пропускаме знаците от Господ”: DIA в Студио Actualno (ВИДЕО)

Моят албум е от десет песни и носи заглавието “Нишан”. Това ми отвори очите, за да мога по-добре да виждам знаците от съдбата. Това заяви в предаването Студио Actualno певицата DIA във връзка с новия си албум, който пуска на пазара.

Много често искаме да ни се случи нещо и очакваме знак от Господ. Той ни дава такъв и понякога го пропускаме: било то от немарливост, било то, че сега не можеш да се занимаваш с това. Когато си отворим очите си, всичко може да се промени, изрази мнение изпълнителката.

По думите на DIA трябва да се научим да тълкуваме онова, което ни се поднася като нишани. Тя каза, че вече близо десет години практикува хоро на електронна музика. Хората всъщност танцуват хоро на дъбстеп и съм щастлива, че се извиват огромни фигури. Това в нещото, което много обичам да виждам: точно тези примеси на авторска музика, заедно с фолклорни мотиви, сподели още DIA.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.