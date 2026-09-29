Войната в Украйна:

Ах, тази Мала Токмачка: На 545-ия ден от "превземането" й руснаците още се крият по мазетата

29 септември 2026, 19:36 часа 632 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Ах, тази Мала Токмачка: На 545-ия ден от "превземането" й руснаците още се крият по мазетата

Тече 29-ти септември 2026 година. Точно 545-ият (петстотин четиридесет и петият) ден от епопеята по "превземането" на миниатюрното селце Мала Токмачка от втората в света армия. Втората в света ли казахме? Простете за инерцията - понякога думите така се закрепват сами заради десетилетия на наслоили се схващания, че се изливат самостоятелно преди човек да успее да ги спре.

И така, руският щурм на Мала Токмачка започна през април 2025 г., а през ноември същата година руското военно министерство официално обяви, че "напълно" я е превзело. Както се оказа - пожелателно. Руският ботуш и досега не може да стъпи там и да каже: "Наша е!". Единственото, което успя да направи, е да срине селото със земята - нещо, в което руските военни са безапелационно много добри. Днес руснаците продължават да се борят за отделни мазета в някогашното село. А Владимир Путин да сънува Мала Токмачка.

Мала Токмачка е ключът към важния укрепен център Орехов, от който, ако успеят да се доберат, руснаците ще могат да подкопаят цялата отбранителна линия в Запорожието. Но на петстотин четиридесет и петия ден още се крият по мазетата.

Още: По-дълго от Картаген и Ленинград: Малко село в Украйна се превърна в кошмар за руската армия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
война Украйна авторски Мала Токмачка
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес