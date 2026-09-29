Ах, тази Мала Токмачка: На 545-ия ден от "превземането" й руснаците още се крият по мазетата

Тече 29-ти септември 2026 година. Точно 545-ият (петстотин четиридесет и петият) ден от епопеята по "превземането" на миниатюрното селце Мала Токмачка от втората в света армия. Втората в света ли казахме? Простете за инерцията - понякога думите така се закрепват сами заради десетилетия на наслоили се схващания, че се изливат самостоятелно преди човек да успее да ги спре.

И така, руският щурм на Мала Токмачка започна през април 2025 г., а през ноември същата година руското военно министерство официално обяви, че "напълно" я е превзело. Както се оказа - пожелателно. Руският ботуш и досега не може да стъпи там и да каже: "Наша е!". Единственото, което успя да направи, е да срине селото със земята - нещо, в което руските военни са безапелационно много добри. Днес руснаците продължават да се борят за отделни мазета в някогашното село. А Владимир Путин да сънува Мала Токмачка.

Мала Токмачка е ключът към важния укрепен център Орехов, от който, ако успеят да се доберат, руснаците ще могат да подкопаят цялата отбранителна линия в Запорожието. Но на петстотин четиридесет и петия ден още се крият по мазетата.

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