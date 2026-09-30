В групата на България: Палачът на "лъвовете" не успя да сътвори чудото в Исландия

Отборът на Исландия постигна класическа победа с 3:0 при гостуването си на Люксембург в групата на България от Лигата на нациите. Това стана броени дни, след като Люксембург направи обрат срещу "лъвовете" на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, а исландците не успяха да победят Естония в домакинството си на старта. С този успех скандинавският тим излезе начело в групата с 4 точки, Люксембург остана с 3 на втора позиция, Естония има 2 точки от две равенства, а България е на последна позиция само с точка.

Исландия не остави шанс на Люксембург

Докато българи и естонци се мъчеха да намерят път към съперниковата врата на стадион "Христо Ботев", ситуацията бе съвсем различна на около 2 000 километра. Исландците направиха основната крачка към победата още преди почивката, когато поведоха с 2:0 с попадения на Андри Гудьонсен и Ори Оскарсон. През второто полувреме Виктор Палсон вкара в 73-ата минута и по този начин оформи крайния успех с 3:0.

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Следващия двубой от групата ще се изиграе на 3 октомври. Тогава "лъвовете" ще гостуват на Исландия, докато Естония ще посрещне Люксембург у дома. Срещата на родния тим се очертава да бъде изключително интересна. Основната причина за това е въпросът кой ще застане край тъчлинията. След края на двубоя с Естония Александър Димитров подаде оставка. Очаква се ръководството на Българския футболен съюз да я приеме.

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