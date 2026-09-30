Кабинетът "Радев":

"Нека се страхуват": Ето как Путин опитва да притисне Европа да смекчи санкциите

30 септември 2026, 0:27 часа 683 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
"Нека се страхуват": Ето как Путин опитва да притисне Европа да смекчи санкциите

Прехвърлянето на руските активи на западни компании под временно управление трябва да накара европейските страни да се замислят за своите санкции. Това заяви пред Ройтерс високопоставен източник в руското правителство. „Дошло е времето за асиметрични мерки“, каза той. На въпроса дали следващите могат да бъдат руските подразделения на италианската банка UniCredit и австрийската Raiffeisen, събеседникът на агенцията отговори: „Нека се страхуват“.

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През септември руските активи на Nestlé, Metro и Auchan преминаха под временно управление. В Кремъл обясниха това с нарастващото участие на „неприятелски държави“ във военните действия срещу Русия. От началото на войната Москва въведе временно управление в общо 135 компании, свързани с чуждестранен бизнес, повечето от които са от страни от ЕС, включително „Данон“ и „Карлсберг“. Големите американски компании засега не са попаднали под обхвата на тези мерки.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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