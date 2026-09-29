Срещу освобождаването на политзатворници: Тръмп облекчава част от санкциите срещу Русия

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще се стреми към освобождаването на руски политически затворници в замяна на частично облекчаване на санкциите срещу Русия, съобщава The Atlantic. Схемата е предложена от специалния пратеник на Тръмп за Източна Европа Джон Коул и, според него, президентът е дал съгласието си за това. Инициативата, обаче, все още е в ранен етап.

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Както отбелязва изданието, освобождаването на затворниците може да се превърне в повод за САЩ да облекчат санкциите и да сключват сделки с Русия за петрол, дизел и редкоземни метали още преди края на войната. Подобна схема Коул вече е приложил в Беларус – там през последните години са освободени около 500 политически затворници, а САЩ са облекчили част от санкциите и са започнали преговори за закупуване на беларуски калий. Според Коул в тези преговори участва и Русия.

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Идеята възникна след срещата на Коул с нобеловия лауреат и основател на „Новая газета“ Дмитрий Муратов през май. Специалният пратеник вече е съставил списък с американци, намиращи се в руски затвори, а с помощта на Муратов се подготвя отделен списък с дисиденти, журналисти и други лица, осъдени за позицията си срещу войната. На 28 септември Белият дом номинира Коул за поста на специален пратеник по въпросите на заложниците, като той ще действа съвместно със Стив Уиткоф.

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред „The Atlantic“, че ще се опита да попречи на отмяната на санкциите срещу Русия преди края на войната. Беларуската опозиционерка Светлана Тихановска също счита, че подобни размени само ще подтикнат Москва и Минск да вземат нови заложници. На 20 септември Муратов в ефира на CNN призова специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф да се застъпи за освобождаването на руските политически затворници.

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