Шест страни от ЕС поискаха съкращения на бюджета на ЕК със стотици милиарди евро

Германия, Австрия, Швеция, Финландия, Нидерландия и Дания поискаха предложеният от Европейската комисия бюджет на ЕС за 2028–2034 г. да бъде съкратен с няколкостотин милиарда евро. В съвместна позиция на шестте страни се посочва, че предложението за бюджет от близо 2 трилиона евро е твърде голямо, предвид намаляването на публичните разходи в самия ЕС.

"Предложението на Комисията трябва да бъде намалено с няколкостотин милиарда евро. Всички бюджетни пера трябва да допринесат за тези икономии", заявиха правителствата на шестте членки на ЕС.

Европейската комисия предлага бюджет от близо 2 трилиона евро, или приблизително 1,26% от общия брутен национален доход на ЕС. Преди това Германия предложи намаление от приблизително 400 милиарда евро.

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Шестте страни обаче не предлагат еднакво съкращение на всички разходи: те искат да преразпределят повече средства за отбрана, конкурентоспособност, иновации и миграция, а в същото време да намалят някои традиционни разходи, включително селскостопански и регионални програми.

Преговорите навлизат в решаваща фаза преди срещата на върха на ЕС през октомври. Многогодишният бюджет изисква съгласието на всички 27 държави, така че позицията на шестте основни нетни донори им дава възможност да блокират текущата версия.

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