Официално: Александър Димитров хвърли оставка след мъката срещу Естония

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров подаде оставка след равенството с Естония в мач от Лигата на нациите. Двата тима не излъчиха победител на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и завършиха 0:0. Срещата се изигра пред близо 400 души по трибуните. Въпреки че присъствието бе оскъдно, не липсваха викове: "Оставка". След края на мача Димитров недвусмислено заяви, че няма да води отбора повече.

Александър Димитров: Благодарим за дадения шанс

Натискът срещу родния специалист се засили след загубата от Люксембург преди дни. Това бе първо поражение за "лъвовете" срещу този съперник. Представянето срещу Естония по никакъв начин не се подобри, а напротив. Само гредата, ВАР и една отлична намеса на Кристиан Димитров спасиха България от нова загуба. Вероятно по тази причина Александър Димитров е решил да прекрати мандата си.

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"Много хаотична игра от наша страна. Не се изпълни планът, който имахме предварително. Не можа да се осъществи високата преса и играта човек за човек високо горе. Във фаза атака - това, което бяхме планирали и говорили, за изнасяне на топката по фланговете и търсене на полупространствата на противника между халф-бек и централен защитник или с диагонални подавания, насищане, изобщо планът не се осъществи. Това значи, че сме изгубили доверието на играчите. Благодаря на ръководството на Футболния съюз за доверието, което имаше към мене. С тази игра и това представяне ние приключваме. Благодарим за дадения шанс", каза Александър Димитров веднага след мача.

Александър Димитров пожела успех на следващия треньор

"Не изпълнихме целта. Не изпълнихме това, което си бяхме поставили. Смятаме, че сме изгубили доверието на част от играчите. Не се получиха резултатите, които искаме и желаехме. Благодаря на ръководството на футболния съюз и на играчите, на президента и на изпълкома, които ми гласуваха доверие", каза на пресконференцията след мача Димитров. "Една от задачите, които поставихме, когато започнахме, е да изградим млад отбор - да поставим една основа, върху която следващият треньор да стъпи. Смятам, че има такава основа. Пожелавам успех на следващия треньор."

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