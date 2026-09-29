Метафората на всекидневието като изкуство: Как е възможно, обяснява Стефан The Стефанов (ВИДЕО)

Пет години след първата си самостоятелна изложба визуалният артист Стефан Стефанов се завръща с „Моите екзистенциални метафори“ (My Existential Metaphors) - изложба от 20 изцяло нови авторски плаката, създадени специално за нея. Изложбата ще бъде открита на 26 октомври от 19:00 ч. в nOva art space, ул. „Съборна“ 3, София, и ще може да бъде посетена до 31 октомври.

В основата на My Existential Metaphors стои способността му да открива големите човешки теми в привидно незначителните моменти от всекидневието - преживявания, които разпознаваме като свои.

"За тези пет години моята кариера доста се надгради и видоизмени. Имах невероятната привилегия и възможност да работя с едни от най-големите проекти в България, но успоредно с това ми отне доста време да мога да събера не само артистичен, но и житейски опит, за да мога да направя това, което си представям, че този тип формат трябва да бъде.", сподели Стефанов в предаването Студио Actualno.

За него плакатът не е просто комуникационен или рекламен инструмент. Макар професионалният му път да започва от графичния дизайн, той определя себе си преди всичко като артист, който използва дизайна като платформа за своето изкуство. „Моите плакати не са просто плакати. Те са картини.“, казва той.

Разпознаваемият му визуален език достига до широка публика чрез проекти като визуалната идентичност на фестивала LUNAR, работата му за „МОЛЕЦ“, Дара, Поетите Live, панорамата на Андрей Звягинцев, Георги Балабанов както и чрез кориците на списание „Стълбата“, чийто визуален свят Стефанов изгражда от създаването на изданието.

"За мен лично, плакатът и визията, които остават и минават изпитанията на времето, са тези, които изискват една идея повече. Тоест, не е нужно всичко да бъде изключително лесно и достъпно. Понякога хората имат нужда от провокация", разказа артистът.

Новата изложба идва пет години след първата му самостоятелна експозиция - Exaggerated Minimalism, представила 13 плаката и различни визуални експерименти. Този път Стефанов създава 20 непубликувани произведения, обединени от една концепция и от характерните за него метафора, чувство за хумор и провокация.

Повече за изложбата и идеята зад нея - вижте в интервюто.