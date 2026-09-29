Германия поиска от Словакия да подкрепя санкциите срещу "войнствения империализъм на Путин"

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Словакия да подкрепя по-активно мерките на Европейския съюз срещу Русия след среща със словашкия си колега Юрай Бланар в Братислава. Всички партньори трябва да "бъдат единни" по този въпрос, каза Вадефул, обръщайки се към Бланар, предаде ДПА.

"Русия не показва готовност за мир", докато Украйна "многократно е заявявала готовността си" да сложи край на войната, каза Вадефул. Без да споменава изрично Словакия, той заяви, че би било "не само проява на липса на солидарност, но и безотговорност" да се поставя под съмнение фактът, че най-голямата заплаха за Европа е "войнственият империализъм на Путин".

ЕС не може да си позволи отделни държави членки да блокират мерки като санкциите, добави германският политик.

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Бланар осъди войната на Русия срещу Украйна като грубо нарушение на международното право, но потвърди позицията на Словакия, че конфликтът в съседната страна не може да бъде решен по военен път. Той заяви, че разговорите с Русия са неизбежни. "Русия няма да изчезне от картата", каза още Юрай Бланар.

Бланар отбеляза, че постепенното прекратяване на използването на руски енергийни ресурси, което изисква Германия, би било трудно постижимо за Словакия заради десетилетната взаимозависимост. "Словакия е изградила цялата си инфраструктура въз основа на доставките на руски енергийни ресурси", каза той и добави, че прекъсването на тези връзки би довело до "огромни проблеми" и не може да стане за една нощ.

Словакия работи по диверсификацията на енергийните си доставки, подчерта Бланар, като посочи вноса на природен газ от Алжир. Работи се и по алтернативен маршрут за доставка на петрол чрез Адриатическия тръбопровод от Хърватия, но капацитетът му е недостатъчен, заяви външният министър.

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