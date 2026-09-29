България "оцеля" срещу Естония! Гредата, ВАР и Димитров спасиха "лъвовете" от нова издънка в Лигата на нациите

Българският национален отбор по футбол записа нов неубедителен резултат в Лигата на нациите. "Лъвовете" завършиха наравно 0:0 с Естония на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Срещата се изигра пред близо 400 души по трибуните и премина без много положения. Гостите от Естония имаха по-добри шансове за победа, но гредата, ВАР и една уникална намеса на Кристиан Димитров ги разделиха от трите точки.

България не успя да победи и Естония

След четвърт час игра дойде първата по-опасна ситуация в срещата. Тя се откри пред българския отбор, когато Лукас Петков стреля опасно, но топката излетя в аут. Секунди по-късно и Здравко Димитров не успя да намери очертанията на вратата. "Лъвовете" продължиха да оказват натиск над съперника и стигнаха до още няколко положения, но така и не успяха да преборят Карл Хайн под рамката. Естонците също се задействаха, като в 28-а минута Маркус Поом нацели гредата. Малко след това защитата на гостите блокира опит на Здравко Димитров. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Селекционерът на България Александър Димитров предприе тройна смяна на почивката. Борислав Цонев, Здравко Димитров и Кристиян Стоянов отстъпиха местата си на Петко Панайотов, Кристиян Балов и Асен Чандъров. Малко след началото Марин Петков опита да изненада естонския страж с удар от воле, но не сполучи. След това гостите бяха много близо до откриващото попадение, след като резервата Матиас Манилаан се възползва от грешка в българската защита и преодоля Даниел Наумов. Кристиан Димитров обаче се намеси решително и блокира удара му. В 65-а минута обаче Естония излезе напред в резултата, след като Патрик Кристал се разписа с глава. Попадението обаче беше отменено заради засада.

В 68-а минута Илия Груев отправи много хубав удар в горния десен ъгъл, но Хайн успя да се намеси в последния момент и да избие в корнер, за да опази мрежата си чиста. След това Кристал отново опита късмета си, но топката прелетя покрай вратата. До края на срещата не се стигна до други опасни положения и така двата тима разделиха по точка.

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