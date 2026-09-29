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След като не може да победи Украйна, Държавната Дума "деукраинизира" котлетите по киевски

29 септември 2026, 18:39 часа 1122 прочитания 4 коментара
Снимка: Wikipedia
След като не може да победи Украйна, Държавната Дума "деукраинизира" котлетите по киевски

Изключително популярното и обичано в Русия ястие "котлети по киевски" е преименувано в столовата на руската Държавна дума (парламента). За това пръв съобщи придворният кремълски журналист Александър Юнашев. След лятната ваканция на депутатите и с настъпването на новия работен сезон през есента в менюто на парламентарната столова тихомълком е премахнато класическото име на ястието и то вече се предлага с ново наименование - "котлети с краве масло".

Иначе рецептата и начинът на приготвяне на ястието са си останали абсолютно същите. Цената му за депутатите и служителите е 270 рубли, което е равностойно на само 2,84 евро.

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Ястието е неизменна част от менюто на почти всички ресторанти в Русия още от времето на СССР, когато е считано за кулинарен лукс и е сервирано в заведения от висока категория, като тези на "Интурист". Иначе то се продава като полуфабрикат и в почти всеки супермаркет в страната.

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Русия Държавна Дума война Украйна котлети
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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