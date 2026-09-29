Фридрих Мерц обеща по-силна подкрепа за Украйна през зимата

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще направи всичко възможно да помогне на Украйна да преживее предстоящата зима. Той каза това в контекста на обсъждания сред европейските лидери за това как да се увеличи военната и финансовата подкрепа за Киев, предаде ДПА. Във връзка с предстоящата среща на Европейския съвет в средата на октомври в момента се разглежда въпросът "как да увеличим помощта", каза Мерц по време на разговори в Берлин с казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев.

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По думите на германския лидер като теми в обсъжданията на европейско равнище ще залегнат също конкретното подпомагане на бюджета на Украйна и укрепването на противовъздушната ѝ отбрана. "Това сега е едно от най-неотложните предизвикателства пред Украйна", каза той.

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Мерц посочи, че работи чрез лични разговори с редица световни лидери за осигуряването на доставки за украинската ПВО. Той отново настоя Русия да прекрати войната и да започне сериозни преговори, в които да участват и европейците. Токаев се обяви за спиране на бойните действия на украинска земя, за да бъде даден шанс на дипломацията и преговорите. Той избегна да критикува директно когото и да било и каза само, че и Русия, и Украйна са добри приятели на Казахстан.

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Токаев похвали руския президент Владимир Путин. "Познавам го много добре. Той има нужните черти от характера за ролята на държавен глава на огромна страна с много сложна история, със свое разбиране за стратегическите цели пред нея", каза казахстанският лидер, цитиран от БТА.

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