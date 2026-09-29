Радар за икономика: Най-важните новини на 29 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 29 септември 2026 г.

Още един данък ще се повиши: Има предложение, то касае ползването на фирмени коли и имоти

Още един данък нагоре - това е намерение на правителството на Румен Радев, като има предложение по темата. Това е данъкът върху разходите, свързани с предоставени от фирмата активи за лично ползване на работници, служители, членове на управителни и контролни съвети или съдружници. Този данък е по-известен като данък уикенд.

Още: Още един данък ще се повиши: Има предложение, то касае ползването на фирмени коли и имоти

Фискалният съвет подкрепи прогнозата за икономиката на България за 2026-2029 г., но не изцяло

Фискалният съвет (ФС), който беше създаден като независим консултативен орган, одобри Есенната прогноза на Министерството на финансите (МФ) като основа за подготовката на бюджета за 2027 г. и Проектобюджетния план. Според съвета макроикономическият сценарий за периода 2027–2029 г. е реалистичен и попада в допустимия диапазон, но част от допусканията и прогнозата за 2026 г. са оптимистични или недостатъчно обосновани.

Още: Фискалният съвет подкрепи прогнозата за икономиката на България за 2026-2029 г., но не изцяло

Еврото отчете курс, какъвто не сме виждали в последните три месеца

В началото на септември курсът на еврото се държеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар, но само няколко седмици по-късно вече отбелязва тримесечно дъно. На 24 септември единната европейска валута падна до 1,1377 долара, а пет дни след това вече се търгува около стойности, регистрирани последно на 24 юни. Тогава еврото беше с курс 1,1357 спрямо американската валута и днес е близо до "подобряване" на този антирекорд за последните 90+ дни.

Снимка: Envato

Още: Еврото отчете курс, какъвто не сме виждали в последните три месеца

Регионална експанзия: "Булгаргаз" навлиза на сръбския газов пазар

Енергийната агенция на Република Сърбия издаде лиценз на компанията "Булгаргаз" за извършване на дейността по доставка на природен газ на едро, който ще бъде валиден за следващите 10 години, предаде македонската медия "Фактор". Според „Булгаргаз“, получаването на лиценза потвърждава, че компанията отговаря на всички необходими условия и ѝ позволява да започне търговска дейност на сръбския пазар на природен газ. Навлизането на сръбския пазар е част от по-широката стратегия на българската компания за засилване на присъствието ѝ на регионалните пазари и увеличаване на възможностите за трансгранична търговия с природен газ в Централна и Югоизточна Европа.

Още: Регионална експанзия: "Булгаргаз" навлиза на сръбския газов пазар

Цената на петрола: Европейският сорт пак се качи над висока граница

Цената на петрола се повиши във вторник, 29 септември, като така удължи ръста си за втори пореден ден, защотосе засилват опасенията, че войната в Близкия изток ще продължи по-дълго, макар да се полагат усилия за намаляване на напрежението. Фючърсите с доставка през ноември на международния бенчмарк „Брент“, който е референтен за Европа, отбелязаха ръст от 2,09% до 107,48 долара за барел в началото на търговията, а към 9:10 ч. българско време цената е 107,23 долара.

Още: Цената на петрола: Европейският сорт пак се качи над висока граница