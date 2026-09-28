България вече е под дъното! 3 години минаха - президентът Гонзо трябва да си ходи | Точно попадение

Българският футбол отново е в центъра на вниманието след историческата първа загуба на националния отбор от Люксембург, и то на родна земя. В новия епизод на "Точно попадение" анализираме поредния болезнен резултат, думите на Александър Димитров и отговорността на ръководството на Българския футболен съюз начело с президента Георги Иванов - Гонзо. И големият въпрос: дали не е време за оставки и ново начало, след като България продължава да дълбае дъното и да разочарова феновете...

С този селекционер и с този президент нищо добро не чака българския футбол

Загубата с 1:2 от Люксембург постави България в неприятна ситуация още на старта на Лигата на нациите. Националите поведоха, но допуснаха обрат, а поражението беше първо в историята ни срещу Люксембург след 17 мача без загуба. Спортните журналисти Стефан Йорданов, Иво Вецев, Николай Илиев, както и техният специален гост - Антоан Стефанов от "Лига на звездите", се спряха подробно на проблемите около националния отбор: от представянето на терена до думите на селекционера Александър Димитров, който говори за психологически проблем и липса на манталитет на победител, а след срещата заяви, че ще си тръгне, ако не изпълни поставените цели.

Разговорът логично стигна и до Георги Иванов - Гонзо и въпроса какво се промени в българския футбол след идването на новото ръководство на БФС. През 2023 година той даде срок от 3 години, след който всички ще видят къде ще стигне България. Само че националният отбор дори пропадна още по-надолу в световната ранглиста на ФИФА, а първото място в групата в Лига С на Лигата на нациите вече изглежда мираж.

"Лигата на звездите" - там, където настроението винаги е приповдигнато

В Лигата на нациите българското настроение може и да е минорно, но в една друга лига - "Лигата на звездите", настроението винаги е приповдигнато. Антоан Стефанов, който е сред създателите на развлекателното спортно предаване, разказа повече за него - кои са звездите, при какви правила се провежда забавният футболен турнир по минифутбол и каква е голямата награда.

Оптимизъм от младежките национали и интересни теми около Меси, Роналдо, Клоп, Ман Сити и "Златната топка"

Оптимизъм се появи не само чрез "Лигата на звездите", но и чрез младежките национали. България U21 победи Португалия с 2:1 след драматичен обрат с голове на Тодор Павлов и Александър Маринов в края. "Лъвчетата" са трети в групата с 14 точки, само на една зад Чехия, като предстои директен сблъсък за второто място.

Насочихме поглед и към големите национални отбори и новите футболни ери, а сред акцентите беше и казусът с Манчестър Сити, признат за виновен по 114 от 115 обвинения. Санкциите все още не са определени, но сред тях се допускат много тежки санкции - отнемане на точки и дори изпадане от елита на Англия.

Финалът на коментарната част беше за "Златната топка" - кои са основните претенденти и какво трябва да тежи повече при избора: индивидуалното представяне или спечелените трофеи. А предаването завърши с традиционните "Игра за майстори" и прогнозите "В мишената". Повече - гледайте във видеото: