Тотална разруха: Ето как изглежда Мирноград от въздуха (ВИДЕО)

Кадри, заснети с дрон, показват как изглежда днес град Мирноград. От видеото се вижда страховита картина - почти няма жилищен блок без поражения по него и той е превърнат в призрачен град.

This is what Myrnohrad looks like now — a city that Russia is desperately trying to occupy. pic.twitter.com/lk1eU5c4WY — NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2025

По последни данни руските части се опитват да атакуват в района на Мирногоград. „Подразделенията на силите за отбрана уверено държат позициите си и не позволяват на врага да се закрепи в околността. Логистиката на украинските части е затруднена, но се осигурява адекватно“, подчертаха от Силите за отбрана "Изток".

(КАРТА) Мирноград обаче е изправен пред риск от оперативно обкръжение, защото руските сили напредват в източните покрайнини и заплашват логистичните маршрути, съобщи украинската мониторингова група DeepState. Покровск е подложен на проникване от юг, добавя свързаният с разузнаването източник.