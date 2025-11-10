Любопитно:

Тотална разруха: Ето как изглежда Мирноград от въздуха (ВИДЕО)

10 ноември 2025, 00:11 часа 455 прочитания 0 коментара
Тотална разруха: Ето как изглежда Мирноград от въздуха (ВИДЕО)

Кадри, заснети с дрон, показват как изглежда днес град Мирноград. От видеото се вижда страховита картина - почти няма жилищен блок без поражения по него и той е превърнат в призрачен град.

По последни данни руските части се опитват да атакуват в района на Мирногоград. „Подразделенията на силите за отбрана уверено държат позициите си и не позволяват на врага да се закрепи в околността. Логистиката на украинските части е затруднена, но се осигурява адекватно“, подчертаха от Силите за отбрана "Изток".

Още: Човек от Командването на украинските ВВС: Тактиката на Русия се е променила (ВИДЕО и СНИМКИ)

(КАРТА) Мирноград обаче е изправен пред риск от оперативно обкръжение, защото руските сили напредват в източните покрайнини и заплашват логистичните маршрути, съобщи украинската мониторингова група DeepState. Покровск е подложен на проникване от юг, добавя свързаният с разузнаването източник.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия дрон война Украйна Мирноград
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес